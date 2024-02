“El equipo necesita sumar ya de tres en tres”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista afronta este mediodía (12.00) otro partido de máxima exigencia ante el tercer clasificado de la OK Liga, el Calafell de los exlistados Jepi Selva y Uri Vives, ante el que buscará la primera victoria del año y romper así una racha negativa que solo le ha permitido sumar uno de los últimos doce puntos posibles. Su técnico, Edu Amat, es consciente de la situación en la que están y confía en revertirla en casa, donde “tenemos que hacernos fuertes, porque creo que es el punto más débil que tenemos”, reconoció.

El equipo ocupa la antepenúltima posición, en zona de play out, pero a solo cinco puntos de la zona de play off. “No queremos engañar a nadie diciendo que no nos preocupada o no nos importa, claro que es un lugar en el que no nos gustaría estar, pero dos victorias pueden hacerte ganar varias posiciones”, asegura. No obstante, todo pasa por ganar, y ahí incidió Amat. “Nuestro objetivo es sumar de tres en tres, porque el equipo ya lo necesita para coger una racha de cuatro o cinco partidos sumando que nos permitiría dar un salto importante en la clasificación”, señala el técnico listado, que hoy no podrá contar con Sergi Folguera por acumulación de tarjetas azules. “Es una baja importante, pero el equipo es una piña e intentamos no depender de individualidades”, apuntó.

El canterano no podrá jugar por sanción, ya que ante el Igualada vio la quinta tarjeta azul del ciclo

El Lleida.net Alpicat sumó ayer una victoria sufrida (1-2) en la pista del Congrés, que llevaba cinco jornadas sin perder, para mantener su inmaculada racha de imbatibilidad, con doce victorias seguidas (solo ha empatado un partido, el de la primera jornada).

Después de un inicio igualado y con muchas imprecisiones por ambos bandos, el Alpicat tomó el mando y Zilken abrió el marcador con un disparo desde media distancia. Los de Sito pudieron sentenciar el duelo con cuatro ocasiones muy claras de Arnáez, Joan Ramon Serret, Zilken y Vázquez antes del descanso. Nada más iniciarse la segunda mitad, Arnáez puso el 0-2 y, de nuevo, el Alpicat tuvo ocasiones para finiquitar el duelo, pero una pérdida permitió al Congrés acortar distancias. Dos minutos después pudo empatar el duelo por una exclusión de Arnáez, pero Perpinyà no acertó en la falta directa y los leridanos defendieron su renta hasta el final.“Ha sido una victoria sufrida, pero valoro mucho estos puntos porque el equipo continúa siendo muy ambicioso. A todas las pistas que vamos ahora nos encontramos la mejor versión de cada equipo y tenemos que igualar esto, y de momento lo estamos logrando”, destacó el técnico del Alpicat.