Empate de altura del AEM en el Recasens (0-0)

Publicado por jordi arcillara? Verificado por Creado: Actualizado:

El Deportivo ha salido bien situado en el terreno de juego y dominaba la posesión de la pelota, pero sin peligro sobre la portería de Laura Martí. Después de un primer cuarto de hora de intensidad defensiva de las azules ha sido Elisa en el minuto 20 quien ha tenido la ocasión más clara del partido en un chute centrado que ha parado Yohana sin dificultades. El Deportivo ha reaccionado después del aviso, aún así, una línea defensiva de la AEM muy sólida y contundente no dejaba crear peligro a las gallegas. Se ha llegado al descanso con el AEM bien situado en campo del Deportivo, pero con el marcador inicial.

Los primeros diez minutos de la segunda mitad las leridanas han salido con una marcha más y no dejaban pasar del medio campo al Deportivo. Y ha sido en el minuto 53 cuando Evelyn, en una pasada en largo, ha visto cómo la defensa del Deportivo la estiraba la camiseta y no la dejaba rematar, la árbitra no ha silbado un posible penalti sobre la línea del área. El Deportivo se ha despertado y en el minuto 62 Laura Martí ha salvado el primero en un gran paro. El partido ha continuado con mucha intensidad hasta el silbido final, pero ninguno de los dos conjuntos ha podido romper el 0-0 final.