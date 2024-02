Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

“Así, así, así gana el Madrid”. La afición gerundense acabó harta de las actuaciones arbitrales, especialmente con el gol anulado de Yangel Herrera por la sala VAR el pasado sábado ante la Real Sociedad. Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande y el VAR privaron al Girona de conseguir una victoria crucial en sus aspiraciones a disputar el título de Liga.

La actuación de Gil Manzano y el VAR, anulando un gol por fuera de juego a Yangel Herrera y con unas tarjetas amarillas polémicas que dejarán a los gerundenses sin el propio Herrera, Blind y su técnico Míchel –fue expulsado– la próxima jornada en el Santiago Bernabéu ha indignado a club, afición y prensa.Tras el partido Míchel, que suele ser un técnico muy comedido en sus declaraciones, elevó el tono: “Es un error claro del VAR porque el tanto llegó 40 y tantos segundos y tres jugadas después de ese supuesto fuera de juego” de Savinho.Míchel aseguró que “lo ha visto todo el mundo” y señaló que “no se puede rearbitrar 40 y tantos segundos después una jugada. No tiene mucho sentido porque si empiezas a rebobinar hay muchas acciones que pueden ser sancionables y no se sancionan”.En la misma línea se volvió a expresar el técnico del Barça Xavi Hernández también el sábado tras vencer al Alavés (1-3). “Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante, sin más. Desde el primer partido, estamos pagando lo del ‘caso Negreira’, es lo que siento, pero ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. Otro error, otra vez, es la verdad”, añadió un indignado Xavi,

El Barça femenino superó ayer con facilidad al colista de la Liga F, el Sporting Huelva (4-0), en un partido en el que el conjunto azulgrana hizo muchas rotaciones tras jugar en Champions entre semana. Clàudia Pina, con doblete rápido entre el minuto 19 y el 26 –con el segundO tanto de penalti– encarriló el triunfo azulgrana. Ya en la segunda mitad, Graham Hansen y Esmee Brugts, con dos goles en el último cuarto de hora, establecieron el 4-0 final con el que el Barça mantiene el pleno de triunfos en Liga.

El Real Madrid no pudo dar en el derbi ante el Atlético el zarpazo casi definitivo al campeonato liguero. Lo rozó, pero un gol de Marcos Llorente en el minuto 93 acabó por frustrar a un equipo blanco que sigue líder, pero no aumenta su ventaja con el Girona, al que lleva dos, y ve cómo el Barça se pone a ocho puntos. El conjunto blanco se dejó dos valiosos puntos que le impiden tomar distancia con el Girona en la pelea por el título de LaLiga y el sábado se jugarán el liderato en el Bernabéu (18.30).

El partido comenzó con el percance de Vinícius en el calentamiento, ya que un problema de cervicales le apartó del derbi. Ancelotti optó primero por Joselu, para incrustar un 9 entre tres centrales, y acabó apostando por la movilidad ofensiva con Brahim. Sin dar una referencia en la marca al rival.El Atlético de Madrid dio un paso al frente en la recta final y Lunin salvó el remate de espuela de Griezmann pero nada pudo hacer ante el testarazo de Marcos Llorente en el 93 que mantiene viva LaLiga.

El Espanyol ganó ayer al Levante (2-1) y mejoró su imagen respecto al desastre de la derrota contra el Eldense, pero le tocó sufrir. Dos goles del danés Braithwaite, el segundo en el minuto 99 de penalti, salvaron la cabeza del técnico Ramis. Antes del partido, la afición del Espanyol protestó contra Chen Yansheng. El edificio del consulado chino de Barcelona amaneció con una pancarta pidiendo la destitución del presidente del Espanyol.