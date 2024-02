Gran punto ante el líder

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM frustró por completo al líder Deportivo durante casi la totalidad del partido para arañarle dos puntos de mucho mérito que casi ni sufrió para sumar (0-0). Con una presión alta y precisa, el conjunto leridano no permitió que el habitual monopolio gallego de la posesión se produjera cerca de la portería leridana y provocó que las visitantes parecieran mucho menos buenas de lo que son.

Aunque las ocasiones leridanas fueron pocas y no muy claras, el conjunto visitante tampoco supo como poner en complicaciones a la defensa local, como siempre muy bien organizada y con la inestimable ayuda de Laura Martí, que intervino cuando le tocó para sumar su décima portería a cero en diecisiete partidos de Liga, sin duda, la base que sustenta al AEM en la quinta plaza, con cinco puntos de margen respecto al sexto, el Osasuna – su próximo rival– y los mismos respecto al primer equipo fuera del play off, el Albacete, que es séptimo.Como viene siendo habitual, el conjunto leridano llegaba muy mermado en la zona ofensiva, con las importantes bajas de Raquel Quintana y Aithiara, además de las de larga duración y la ausencia de la última incorporación, Yamila Badell, que no pudo debutar porque aún no había llegado el ‘transfer’.Así, Evelyn, Elisa y Alba Quintana escoltaron a Vera Rico, llegada hace tres semanas y que enlazó su segunda titularidad en la punta de ataque. Las cuatro no aportaron brillo, pero se dejaron la vida en cada presión, acompañadas por el inmeso trabajo de Anita y Noe en el doble pivote, para impedir que el Dépor avanzara con el balón.Cuando no recuperaba, el AEM sabía cómo alejar el juego de su zona defensiva, y el Deportivo casi ni pisó el campo de las leridanas durante los 20 primeros minutos. Las únicas apariciones visitantes fueron de la delantera Millene, que se fajó con las centrales para encontrar dos remates en el minuto 10 y en el 24, en los únicos disparos visitantes más allá de una tímida falta lanzada por Clara.La producción ofensiva leridana tampoco dio muchos frutos y fue Elisa Tomé quien más lo intentó, primero con un tiro desde la frontal que Yohana atrapó sin dificultades (20’) y, después, en la ocasión leridana más clara, en una segunda acción tras un centro, que remató de cabeza muy presionada en el área pequeña por encima del larguero (42’).El descanso no sirvió para que las de Irene Ferreras –ayer en la grada por sanción– encontraran la manera de que sus atacantes mostraran su enorme talento y toparon una y otra vez con un AEM muy organizado, que en el 53 reclamó una acción polémica de Clara sobre Evelyn al filo del área que la colegiada no consideró ni penalti ni falta.No obstante, las atacantes leridanas empezaron a quedarse sin gasolina para apretar y el Dépor se asentó en campo rival sobre el 60. Entonces, en un tramo de un minuto y medio, tuvo dos ocasiones para llevarse el partido. Primero, Laura Martí sacó un tiro de Millene con un vuelo e intervino de nuevo, por dos veces, en una peinada de Eva Dios y el posterior remate de Millene a su rechace, antes de que Palacios tapara el intento final de Charle.La defensa leridana apareció para sacar al AEM del apuro, con un solo error de comunicación entre Loba y Laura Martí que Charle no aprovechó. Tras un tramo de zozobra, el equipo leridano se rehizo de cara al tramo final, ayudado por la entrada de María Cortés y la juvenil Abril Francés, que volvió a tener minutos tras debutar en Cáceres el anterior domingo. Precisamente, Abril estuvo a poco de aprovechar un pase a la espalda de la defensa que la dejaba sola ante la portera. La ocasión acabó en nada, pero espoleó a las leridanas para sumar un punto sin apenas sufrimiento, que les mantiene sólidas en quinta plaza pese a sumar un punto de los últimos seis.

El técnico del AEM, Rubén López, no dudó en señalar que “la imagen que hemos dado ha sido muy buena, en especial en la primera mitad”, para conseguir un empate que dejó “contento” al entrenador.

“Hemos podido robar balones, transitar y tener presencia en campo rival con algunas llegadas. Sí que es verdad que no ha habido casi ocasiones, pero ya lo sabíamos, y en la segunda mitad hemos bajado el nivel físico porque casi no teníamos recambios. Sin embargo, al final hemos tenido un par de ocasiones en ataque, por eso creo que el empate está bien”, añadió el técnico, quien destacó que “el Deportivo viene de una dinámica muy positiva y saca muchos puntos al final, por eso estoy contento por no haber concedido casi nada”.También alabó que “las jugadoras de arriba se han vaciado en la presión” y ensalzó el trabajo de Anita y Noe Fernández en el doble pivote: “Ante rivales así, nos dan equilibrio”, dijo. Además, habló sobre Vera Rico y la juvenil Abril Francés, de quienes destacó que “son muy jóvenes y necesitan tiempo, pero van en el buen camino”.Precisamente, Vera Rico declaró que “el punto se tiene que valorar”. “Hemos tenido alguna ocasión, pero cuando llegas ya cansada es más complicado”, añadió la castellonense, quien apuntó que “creo que el trabajo de la semana se ha visto reflejado en el campo”. Por su parte, Abril Francés se mostró “muy contenta por tener minutos otra vez” y asumió que “toca ir poco a poco, seguir trabajando y aprovechar las oportunidades”.