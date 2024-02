Lastrados por la ineficacia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista revivió ayer el día de la marmota. Volvió a exhibir un gran juego, encerró al Calafell en su parcela durante buen parte del partido y gozó de más del triple de ocasiones claras que su rival, pero el resultado fue el de casi siempre: derrota (3-4). Es la octava del curso, la cuarta en los últimos cinco partidos, y es que los de Edu Amat no ganan desde hace casi dos meses.

El Llista, que jugaba sin Sergi Folguera por sanción, arrancó el partido prácticamente igual que lo hizo hace una semana en Igualada, dominando el juego y gozando de claras ocasiones para abrir el marcador, pero como entonces, y en muchos otros partidos esta temporada, su baja efectividad le penalizó muchísimo. Ayer hizo internacional al meta tarraconense, un Gerard Camps que evitó de inicio el tanto en disparos de Aragonès y Badia, este últimó por partida triple, además de una contra que Julián Martínez, ayer titular, no logró transformar.Y como le ocurre en muchos partidos, el rival marcó en la primera clara que tuvo, si bien esta vez no fue ni ocasión, ya que la mala fortuna se alió claramente a favor del Calafell. Xaus dispara desde media pista, la bola rebota en la valla y Zapater, en su intento por cubrir la portería, se la introduce en su marco. Fue un jarro de agua fría para los listados, que pese a ello no dejaron de buscar la portería rival. Nico Ojeda y Paiva volvieron a poner a prueba a Camps, pero la efectividad rival golpeó de nuevo, esta vez con un disparo cruzado de Domènech que sorprendió al meta leridano por alto.Edu Amat pidió tiempo y reorganizó al equipo, que regresó a pista con el mismo ímpetu, pero con algo más de acierto. Moncusí avisó y poco después, en el 18’, Nico Ojeda recortaba distancias con un tiro cruzado que se colaba por debajo de las piernas del meta tarraconense. El gol dio alas a los listados, que volvieron a encerrar al Calafell en su parcela y gozando de innumerables ocasiones para marcar. Badia, el más incisivo, tuvo el gol del empate en un par de acciones, así como Ojeda, Aragonès y Julián Martínez, pero Camps volvió a hacerse gigante. Cuando parecía que el marcador ya no se movería al descanso, Paiva, en una jugada calcada a la del 1-2, firmaba un empate más que merecido.La segunda parte comenzó igual, con el Finques Prats volcado sobre la portería de Camps, que volvió a ser crucial para su equipo evitando el gol en tres remates de Aragonès y dos más de Paiva. Y la historia volvió a repetirse. En la primera acción de peligro del Calafell en la reanudación, Xaus demostró que pasa por un momento dulce y volvió a adelantar a su equipo de fuerte disparo. Para colmo, una exclusión de Aragonès, que venía precedida de dos claras faltas sobre él que los árbitros no quisieron ver, permitió al goleador del Calafell situar otra vez dos goles de ventaja ante la incredulidad de la afición.El Llista no se rindió y siguió encerrando a su rival, pero su falta de acierto continuaba siendo alarmante. Un minuto después del 2-4, Paiva gozó de un penalti que forzó Aragonès, pero el lanzamiento del portugués se estrelló en el larguero. Más mala suerte imposible. Pero el equipo no desfalleció y siguió fiel a su ADN competitivo. Duch, Aragonès en dos occiones seguidas, Pavia y Nico Ojeda tuvieron el tercer tanto en sus manos, pero el acierto les seguía esquivo hasta que el propio argentino, en una acción de contragolpe, situó el 3-4 a tres minutos y medio del final. Los listados encerraron por completo al Calafell, que apenas pudo cruzar de media pista, y las ocasiones siguieron cayendo. Aragonès volvió a toparse con Camps en un par de acciones, igual que Nico Ojeda, que a pocos segundos del final tuvo una clarísima oportunidad prácticamente sin portero pero estrelló la bola en el palo, confirmándose una nueva derrota que mantiene al equipo en zona de play out, en una jornada que no pudo aprovechar las derrotas de Girona, Mataró y Rivas. Precisamente el cuadro madrileño será el próximo rival el domingo, un duelo que ya toma tintes de final. Antes, el jueves, los de Edu Amat recibirán al Trissino en la Champions en busca de un buen resultado que les permita subir la maltrecha moral.

No aprovechó las derrotas de los dos últimos y del Girona para situarse a un punto de salir del play out

Edu Amat volvió a lamentar la fata de gol que una vez más le condenó a la derrota. “Hemos rematado 19 veces en la primera parte y 17 en la segunda, y ellos 11 y 8, una diferencia muy evidente. Una vez más pagamos esta falta de acierto y puntería que nos está penalizando estos últimos partidos”, señaló el técnico listado, que tuvo elogios hacia su equipo. “Por juego y ocasiones se merece más de lo que está consiguiendo, pero esto es hockey, y ellos en tres acciones aisladas han marcado”, añadió. Reconoció que la falta de gol “es una cuestión de confianza, de acierto”, y también algo de fortuna. “Rematamos, va al palo y sale fuera, en cambio ellos tiran al palo y la bola les entra”, señaló.

Amat destacó que ayer no se le podía achacar nada al equipo más que esa falta de acierto. “Está trabajando bien, genera ocasiones y por actitud no se les puede decir nada. Hoy es un día para estar orgulloso del equipo y al final miras el vestuario y las cabezas están hundidas, es normal. Queremos sumar ya de tres en tres porque llevamos sin ganar desde el 13 de diciembre y para nosotros no es nada agradable. Nos falta una victoria, y creo que cuando la consigamos significará mucho”, apuntó.El exlistado Jepi Selva, ahora en el Calafell, reconoció que “no nos hemos merecido ganar, el Lleida nos ha dominado de principio a fin”, dijo. Su técnico, Ferran López, aseguró que “lo mejor para nosotros han sido los tres puntos”, asumiendo la superioridad del Llista.