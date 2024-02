Y ahora, la Champions

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana superó ayer con nota su complicada visita a la pista de Las Rozas, un recinto abierto por los laterales y donde el frío fue protagonista. Pese a ello y a las bajas de Barcons, Gimena Gómez y Flor Felamini, que al final no jugó pese a viajar, el cuadro leridano goleó por 1-4 para sumar tres puntos que le mantienen segundo antes de afrontar el sábado un duelo decisivo en Fraga para seguir vivo en la Champions.

El cuadro del Pla estuvo cerca de marcar medio minuto después de ponerse en juego la bola, pero Maria Porta no acertó en un contragolpe, con la mala fortuna de que en la jugada siguiente las madrileñas tomaron ventaja con un disparo lejano de Horche que sorprendió a Anna Salvat. El Vila-sana reaccionó rápido y un minuto después Victòria Porta restablecía la igualada al culminar un contraataque. El gol dio confianza a las leridanas, que se hicieron con el control del juego y de las ocasiones, aunque les faltó definición, concretamente a Dai Silva, que tuvo dos, y Luchi Agudo, que se toparon con la portera local.El dominio del Vila-sana tuvo el premio a los diez minutos, cuando Silva se aprovechó de una magistral asistencia por detrás de la portería de Agudo para poner por primera vez en ventaja a su equipo. Hasta el descanso las ocasiones leridanas se sucedieron casi sin parar. Luchi tuvo el tercer tanto en un uno contra uno que evitó bien la portera, que también se exhibió en un remate de Silva. Las Rozas, más replegado, intentó alguna incursión, pero Salvat resolvió bien. Antes del descanso, Maria Porta, Victòria Porta y otra vez Luchi tuvieron el 1-3, pero no definieron bien.La propia argentina certificó el dominio del Vila-sana anotando el tercero a los cuatro minutos de la segunda mitad, y pudo sentenciar un minuto después, pero Rubio lo evitó. El equipo de Lluís Rodero tenía el partido muy bien controlado, y más lo tuvo a raíz del 1-4 que anotó Silva. El técnico madrileño pidió tiempo en busca de una reacción que no llegó, ya que el Vila-sana controló sin problemas pensando ya en el decisivo duelo del sábado en Fraga.

Felamini no jugó y Gimena, con un esguince, será baja dos semanas

Lluís Rodero pudo reservar a Felamini, que aún sufría dolor en la rodilla, de cara al duelo de Champions del sábado en Fraga, donde no estará seguro Gimena Gómez, que sufre un esguince de tobillo. “Hemos podido reservarla, porque aún tenía dolor y era mejor no forzarla. Ahora toca descansar bien después del viaje que nos toca de vuelta y pensar en el partido del sábado”, señaló Rodero, que añadió: “sabíamos que sería un partido muy complicado por las lesiones, el viaje, el frío y una pista donde no hay luz. Es imperdonable que la federación permita jugar aquí. No obstante, nos hemos rehecho del 1-0 y podíamos haber marcado más goles”.