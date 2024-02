Al son de Hasbrouck

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida regresó a la senda de la victoria tras el traspiés ante el Coruña y sumó la decimotercera del curso al derrotar al Castelló (92-98) con una exhibición estelar de Kenny Hasbrouck. A sus 37 años, el estadounidense firmó un partido para enmarcar, anotando 30 puntos, con ocho triples anotados de 14 intentos, el último a 50 segundos para el final que sirvió para finiquitar el duelo. Un triunfo más sufrido de lo esperado teniendo en cuenta que los leridanos dominaban por 16 puntos al inicio del tercer cuarto.

El cuadro de Gerard Encuentra dio todo un clínic de cómo mover el balón en ataque durante los primeros cinco minutos, en los que atropelló al Castelló. Orenga se vio obligado a parar el partido antes de llegarse al ecuador del cuarto porque los leridanos, con Kuath dominando la zona, casi le doblaban en el marcador (7-13). La decisión dio sus frutos porque el equipo local reaccionó y logró empatar el partido con un parcial de 8-2, con Stutz acaparando todo el protagonismo ofensivo y siendo clave con sus 11 puntos para evitar que su exequipo llegara al final del periodo con una ventaja amplia (21-22).En el arranque del segundo asalto Hasbrouck empezó a calentar la muñeca y con dos triples seguidos volvió a ensanchar la ventaja (24-30). Solo la irrupción de Domínguez, tomando el testigo de Stutz, evitó con sus triples que el partido se rompiera. Pero el Força Lleida no bajó el ritmo y en un abrir y cerrar de ojos logró elevar la renta hasta los diez puntos (34-44), obligando otra vez a Orenga a pedir tiempo muerto. Esta vez no le salió igual de bien al técnico castellonense, ya que los de Gerard Encuentra pusieron la directa y desarbolaron de nuevo al Castelló con un juego eléctrico y una efectividad increíble desde la línea de 6,75 (9 de 17 en la primera mitad), sobre todo de Varela, que con tres triples seguidos puso la máxima ventaja, 15 puntos (40-55), reducida a 12 al descanso (47-59) y a 11 antes de arrancar la segunda mitad por la técnica señalada sobre Matulionis en la última jugada.En la reanudación, Varela y Hasbrouck siguieron con su gran acierto exterior y la diferencia se estiró hasta los 16 puntos (51-67, m.23), pero el ICG Lleida no remató a su rival, que reaccionó a raíz de una antideportiva del chileno. Un parcial de 18-3 puso al Castelló a solo un punto (69-70), pero un providencial Matulionis, con dos triples seguidos, dio aire al ICG Lleida, que cerró el cuarto seis puntos arriba (74-80).Un triple de Hasbrouck nada más arrancar el último asalto situó la renta en nueve puntos (74-83), pero los leridanos tampoco supieron sentenciar esta vez y acabaron sufriendo de lo lindo. El Castelló llegó a empatar a 90 a tres minutos del final y situó un 92-93 faltando 1:23 tras una antideportiva absurda de Krutwig, pero Franch perdió el balón en el ataque siguiente y el estadounidense volvió a aparecer para sentenciar.