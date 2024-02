El AEM busca dar un golpe de efecto

El AEM visita hoy (12.00/Lleida En Joc) a Osasuna, su mayor ‘bestia negra’ los últimos años, con la intención de dar un golpe de efecto en sus aspiraciones de play off. El conjunto leridano es quinto y se enfrenta al que hasta ayer era su primer perseguidor, que se encuentra a cinco puntos.

Sin embargo, el conjunto navarro cayó ayer de la sexta a la séptima plaza tras la victoria del Alavés ante el Albacete (1-2) y ahora es el primer equipo fuera de los puestos de play off de ascenso.Así, las leridanas afrontan un duelo que “de ganarlo, sería un gran paso, porque nos alejaría a ocho puntos de un rival directo a ocho partidos del final”, apuntó el técnico del AEM, Rubén López, que, sin embargo, destacó la importancia de “tomárselo como uno más”.El entrenador también celebró que “por primera vez desde hace mucho tiempo he tenido que dejar gente fuera de la convocatoria”, después de que ya estén a su disposición Raquel Quintana y Jeni, ya recuperadas de sus lesiones, y Yamila Badell, último fichaje de invierno y que no pudo debutar la semana pasada porque no había llegado el ‘transfer”. Con las tres novedades en la lista, la jugadora descartada es Ana Recarte, que se une a las lesionadas Aithiara y Lorena Reina, que recayó de su lesión de tobillo, además de las bajas de larga duración.Sobre el rival, Rubén López consideró que “juegan un poco más directo, porque tienen necesidades y creo que nos dejarán espacios que tendremos que aprovechar”. En esa línea, apuntó que “haremos algún cambio para encontrar espacios entre líneas” y poder sumar un triunfo que se ha resistido en los últimos duelos ante Osasuna.Las navarras han logrado el triunfo en los últimos cinco enfrentamientos ante el AEM, los dos últimos esta misma temporada, en Copa (2-1, en la prórroga) y en Liga (0-1 en el Recasens). El técnico de las leridanas espera que “por escenario, el guion de partido sea similar al partido de Copa”.