El Girona cae en el Bernabéu

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Madrid goleó ayer por 4-0 a un desconocido Girona, con papel destacado de Vinícius y de Jude Bellingham, y dio un golpe a la Liga, ya que la victoria consolida al equipo blanco en el liderato del campeonato, con cinco puntos de ventaja sobre los gerundenses, que también tienen perdido el average particular.

Xavi afirma que “estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo”

Hasta la cita de ayer en el Bernabéu, los de Míchel solo habían perdido un compromiso liguero; y había sido, precisamente, contra el Real Madrid en la primera vuelta (0-3). Aquel encuentro en Montilivi y el ayer, apartan de momento al Girona de su sueño por optar al título de campeón.Con su entrenador Míchel Sánchez en un palco, debido a la polémica sanción, el Girona acusó un mal inicio de partido y Vinícius golpeó muy pronto, para poner el 1-0 a los seis minutos. Con el marcador favorable, los de Carlo Ancelotti se hicieron con el control del partido,donde mandaba Toni Kroos. Bellingham amplió la ventaja con el 2-0 anotado en el minuto 35.Ya en la segunda parte el inglés volvió a marcar (3-0, 54’) antes de retirarse a causa de un esguince de tobillo y cerró el marcador Rodrygo en el 61.Por otra parte, numerosos aficionados del Girona que se desplazaban en tren, quedaron atrapados en la estación de Sants porque el tren Ouigo que debía llevarles a Madrid, partió solo con 8 vagones, en lugar de los 16 previstos, lo que dejó en tierra a seguidores del Girona.

Un solitario gol de cabeza de Budimir en el minuto 49 dio la victoria a Osasuna en el Reale Arena ante una Real Sociedad impotente que no fue capaz de penetrar la férrea defensa rojilla (0-1), a pesar de que empezó el partido mejor que si rival. Con estos tres puntos el equipo navarro se consolida en la zona tranquila de la clasificación.

En otros partidos de Primera división jugados ayer, el Alavés y el Villarreal empataron 1-1 y Las Palmas venció por 2-0 al Valencia y se acerca a la zona europea.

El Barça recibe al Granada en el regreso de Ter Stegen

El Barcelona recibe al Granada en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) con la necesidad de ganar para no descolgarse de la cabeza, en el partido que supone el regreso a la meta azulgrana de Ter Stegen. Xavi dijo ayer que “mi día a día no ha cambiado. Con Deco tengo relación de amistad desde hace muchos años; en todo lo que pueda ayudar, aún no siguiendo la temporada que viene, ayudaré al club. Si me preguntan, les diré mi opinión y lo mejor para el club y para el equipo. Mi relación con él es extraordinaria. Mi día a día no ha cambiado, incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo”, afirmó.Siguindo con su anunciado adión el 30 de junio añadió que “la decisión fue acertada, creo que el club necesitaba este cambio de rumbo. No me centro en nada más que en el partido de mañana –por hoy–, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles”.Además de recuperar a Ter Stegen, Raphinha es otra de las novedades. Oriol Romeu, con molestias, se suma a las bajas de Joao Félix, Gavi, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Balde y Ferran Torres, además del sancionado Vitor Roque.