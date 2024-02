La Copa Atlas ya tiene finalistas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La séptima edición de la Copa Atlas Energia-33 Torneig Benjamí Atlètic Segre, ofreció ayer a los numerosos aficionados que llenaron las gradas del municipal Ramon Farrús los primeros 60 partidos de la fase previa correspondientes a la categoría Sub’10 (benjamín), a los que hoy seguirán otros sesenta encuentros de la Sub’12 (alevín). La jornada sabatina aportó los seis finalistas que lucharán por el título el 1 de junio, en la fase final, en la que ya habrá también representantes de las canteras de clubes de Primera división.

Los seis equipos que se ganaron ayer su plaza en la fase final fueron el CE Mercantil, Jabac-Terrassa, CF Amposta, UE Amistad, CFU Can Rull y CE Manresa. Ninguno de los equipos leridanos que jugaron ayer lograron pasar este exigente corte. De los cuatro grupos que jugaban ayer pasaron los cuatro primeros, Marcantil, Jabac-Terrassa, Amistad y Can Rull. Como mejores segundos pasaron Amposta y CE Manresa. El Baix Segrià fue segundo en el Grupo B, pero sus 8 puntos no fueron suficientes para pasar a la fase final. El AEM quedó tercero en el Grupo A. En la fase final del 1 de junio, está asegurada la presencia de los equipos Sub’10 de Atlètic Segre y Atlètic Lleida.En esta fase final, de un total de 16 equipos, habrá clubes que ya son habituales, como Barcelona, Valencia, Girona o Zaragoza y Nèstor Gutiérrez, CEO de Atlas Energía, firma patrocinadora y coorganizadora del torneo, junto al Atlètic Segre, anunció la participación por primera vez del Betis, además de contar con equipos internacionales, para lo que hay conversaciones con la Juventus italiana y el Toulouse francés.Hoy se completa la fase previa con la disputa de la categoría Sub’12 (alevín), con el mismo formato. Cuatro grupos de seis equipos de los que pasan el campeón y los dos mejores segundos. La representación leridana la componen hoy Pardinyes, Baix Segrià, EF Noguera, Balaguer, Atlétic Segre, Mig Segrià. Bordeta, Orgel.lia, Atlètic Lleida, Mollerussa, AEM y EF Pinyana. La jornada dará comienzo a partir de las 9.00.