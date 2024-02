Caen a zona de descenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Nueva derrota del Finques Prats Lleida, que ya ocupa puestos de descenso a la OK Liga Plata después de 5 jornadas sin saborear el triunfo. El conjunto que dirige Edu Amat cayó ayer en la pista del recién ascendido Rivas (2-1) en un mal encuentro, con Zapater como el más destacado. Además, Jordi Badia desaprovechó un penalti y Sergi Folguera una falta directa, ambos con el 0-0 en el marcador del Cerro del Telégrafo. El Rivas, que había arrancado un empate en el duelo de la primera vuelta (2-2) se mostró eficaz en sus ocasiones e hizo que el Llista besara la lona en la misma semana de su eliminación de la Liga de Campeones. Una situación incómoda, pero con mucho tiempo para reconducirla, pues todavía restan ocho ‘finales’.

La primera mitad fue de respeto, pero el Llista tuvo la ocasión de adelantarse en el luminoso, especialmente con la entrada de los jugadores del banquillo. Ojeda estuvo cerca del 0-1 en una jugada personal y los leridanos no aprovecharon una falta muy peligrosa en la frontal. El Rivas apenas creaba peligro real sobre la portería de Zapater, que tuvo que despertar en la recta final de la primera mitad. Detuvo un lanzamiento de Yeste y después desbarató un tres por dos. Cañadillas pudo adelantar a los madrileños en el minuto 23, pero su disparo se fue al larguero. En los mejores momentos del Rivas, el equipo local todavía dispuso de dos últimas ocasiones con pocos segundos por delante.Zapater volvió a lucirse en los primeros compases del segundo acto, mientras que Badia no logró superar a Castañer. Sin embargo, el portero local cometió un penalti que se encargó de lanzar el mismo Badia. Castañer desvió el tiro y un segundo remate del jugador del Finques Prats (28’) y el marcador siguió inmóvil. Folguera se topó con el palo poco después y en el minuto 33 tuvo la mejor ocasión para adelantar a su equipo. El listado fue objeto de un agarrón por parte de Castañer, que vio la azul y tuvo que ser sustituido por Nájera. El portero desvió con el casco el lanzamiento de Folguera y poco después Paiva no se entendió con Aragonès.Las cosas se complicaron más con la décima falta del Llista. Amat dio entrada a Javier Sánchez, pero el portero no pudo atrapar la falta directa de Fernández-Ávila, que adelantó al Rivas (1-0) a 10 minutos para el final. El Rivas supo defender su ventaja frente a las embestidas de un Llista desesperado, ya que no le salía nada. Moncusí tuvo una nueva oportunidad, pero la bola no quería entrar. El tiempo comenzó a jugar en contra de un rival sin ideas en los metros finales. Los árbitros anularon un gol a los locales a falta de 4 minutos para el final al entender que habían cometido falta sobre Zapater. Amat detuvo el encuentro a 1:30 del final y preparó al equipo para la entrada de un quinto jugador en sustitución del portero. Pero en el primer ataque se encontró con el golpe definitivo. El Rivas recuperó la bola y el local Yeste, desde más allá de media pista, anotó el 2-0. Un golpe fatal para la moral de los leridanos, a los que no les quedaba tiempo. De hecho, el Rivas comenzó a mover la bola a su antojo y estuvo muy cerca de marcar el tercero. Dos jugadores locales se quedaron solos delante de Zapater, pero no acertaron a superarle. El Llista siguió lanzado a por el tanto que le diera un respiro y finalmente encontró el consuelo a 1.19 segundos para el final, con un remate de Badia. Un gol que sirvió de poco, pues el partido ya estaba finiquitado. Los jugadores del Rivas celebraron por todo lo alto un nuevo paso hacia la permanencia, mientras que el Finques Prats Lleida pisaba la zona de descenso debido al ‘average’ (2-2 en el Onze de Setembre y 2-1 en Rivas).Después del golpe moral de la derrota en tierras madrileñas, el Llista afrontará el domingo 18 (16.15) la primera de las finales de cara a la permanencia, recibiendo en el Onze de Setembre al Sant Just, que el pasado sábado empató con el Caldes (3-3). Mientras, el sábado 26 (18.00) visitará la complicada pista del Liceo, que ayer goleó al Mataró (4-0). El último duelo de la Liga de Campeones en la cancha del Tomar portugués (jueves 29) dejará paso al partido en el Onze de Setembre frente al Caldes, uno de los rivales directos, el 3 de marzo.

La complicada situación puede revertirse, pues todavía queda por delante mucha OK Liga

El entrenador del Finques Prats Lleida, Edu Amat, lamentó la dura derrota en la pista del Rivas y, especialmente, la imagen que dio el equipo. “Ha sido un duelo intenso, lo que esperábamos. No estuvimos acertados y ellos sí. Tuvimos ocasiones vacías”. El técnico admitió que “el equipo está tocado, no nos vamos a engañar, porque no era una final pero sí un partido muy importante para nosotros. Los jugadores seguirán luchando hasta el final, pero teníamos muchas ganas de terminar con esta racha de resultados que nos ha hecho llegar a esta situación. Lo peor de todo es que las sensaciones no han sido nada buenas y que está claro que ellos han ganado porque han sabido aprovechar sus ocasiones y nosotros no”. Amat añadió que “esto es deporte y nos tenemos que centrar en el próximo partido. No se trata de olvidar lo antes posible el partido contra el Rivas, sino salir de una situación en la que todo se nos hace una montaña. Los jugadores están ahora de duelo y es normal, porque no hemos conseguido romper esta mala dinámica y la situación no es la mejor. Analizaremos lo que hemos hecho mal y afrontaremos el próximo partido contra el Sant Just con las ganas de sacar nuestra mejor versión”, señaló el técnico del Finques Prats Lleida. Su equipo, que acumula cinco jornadas sin conocer la victoria, no gana un partido de la OK Liga desde el 10 de diciembre, cuando derrotó en el Onze de Setembre al Reus Deportiu por 3-1.

El Vila-sana sigue a 6 puntos del liderato

El Vila-sana, que el sábado derrotó (1-2) al Fraga en la Liga de Campeones, continúa a 6 puntos del liderato en la OK Liga, después de que el Palau de Plegamans derrotara el sábado al Bembibre por un cómodo 9-3. El Vila-sana juega el sábado (19.00) contra el Mataró y tiene un partido menos que el Palau, que ya disputó su encuentro de la próxima jornada frente al Voltregà (1-2) el 25 de enero.