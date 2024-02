Oportunidad perdida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM tenía ayer una oportunidad de oro para dar un paso de gigante en sus aspiraciones de play off, ya que visitaba a un Osasuna que llegaba cinco puntos por detrás y era el primer equipo fuera de los puestos de play off, pero que seguirá ostentando la vitola de bestia negra de las leridanas, después de llevarse su sexta victoria seguida en sus duelos directos (1-0).

Su triunfo se fraguó en una muy mala primera mitad del AEM, que no se encontró en ningún momento, regaló ocasiones y acabó encajando un gol de estrategia que fue definitivo (1-0), pese a que el conjunto leridano, con solo una tímida reacción, estuvo a punto de llevarse un punto que le hubiera sido suficiente para mantener la ventaja de cinco puntos dentro del play off, que ahora es de tres, en este caso sobre el Alavés.El conjunto leridano afrontaba el partido consciente de la oportunidad que suponía dejar a un rival directo como Osasuna a ocho puntos, pero también sabiendo que, por hache o por be, el conjunto navarro siempre se acaba llevando los duelos directos. Pese a ello, el AEM pareció volver a las andadas de sus peores días en Tajonar y salió al partido incómodo, descolocado y sin capacidad de demostrar si las entradas al once de María Cortés, que debutaba como titular, y Raquel Quintana, que volvía de lesión, daban algún fruto, porque se vio muy superado.Osasuna, que tampoco llegaba en su mejor momento en cuanto a confianza, se lo tomó con calma y empezó a encontrar ocasiones por las bandas, con Iara centrando y Sobrón entrando desde la banda izquierda para rematar. En el primer intento serio de combinar entre ambas, Laura Martí fue al suelo para atajar el centro, pero en el segundo llegó un instante tarde y la atacante local remató por encima de la portería con la meta ya batida en el primer palo.Sobrón lo intentó dos veces más, ambas en cabalgadas al contragolpe que acabaron con providenciales intervenciones de Laura Martí en el 21 y el 27, justo antes de que Rubén López se hartara e hiciera un cambio antes de la media hora.Evelyn fue la sacrificada, dando entrada a una Alba Quintana que quiso aportar más desparpajo al apagado ataque de un AEM que solo chutó una vez y de forma muy tímida a puerta antes del descanso. Sin embargo, pronto se encontró con que el partido se ponía más cuesta arriba con el gol local. A la media hora, Valero remató una falta frontal y obligó a intervenir a una Laura Martí que sacó el balón, pero lo dejó en la cabeza de Vera Martínez, que solo lo acompañó a la portería (1-0).El conjunto leridano aguantó para llegar al descanso con la única intención de no pasar más apuros, a la espera de una reacción en la segunda mitad, que se produjo con la ayuda de otros dos cambios para arrancar los últimos 45 minutos.Un AEM más reconocible probó suerte nada más arrancar con un punterazo de Noe Fernández que atrapó Maitane, que no pudo hacer nada en la siguiente acción, que acabó con un remate al palo de Alba Quintana (50’). Más allá de algún tímido intento local, fue el conjunto leridano quien vivió más cerca del área rival. A falta de juego fluido, las leridanas apostaron por la estrategia y volvieron a rozar el empate con una falta lateral que Peñalver remató alto. Su ocasión, en el 75, fue el preludio de una sucesión de libres directos y córners visitantes en los minutos finales en los que pasó de todo menos el gol del AEM (en el que debutó Yamila Badell), con balones muertos sin rematadora e incluso la lesión de la meta local, que jugó el añadido cojeando visiblemente tras chocar con una compañera, pero no tuvo que intervenir para que el Osasuna-AEM acabara con el mismo desenlace de siempre, el triunfo ‘rojillo’.

“Hemos regalado la primera parte, se lo he dicho a las jugadoras en el descanso. No hemos hecho nada de lo planteado, no era ni siquiera un tema táctico, sino que era un tema de no estar en el partido y a estas alturas no nos podemos permitir eso”. Así de crítico se mostró el técnico del AEM, Rubén López, con la imagen que dio su equipo en el primer tiempo, que definió como “un despropósito”.

El técnico amplió su análisis diciendo que “era un día definitivo y en la primera parte no estábamos. Puede que algunas jugadoras no puedan aguantar esta presión o que como equipo estemos hechas para otra cosa, porque la primera parte era para hacer ocho o nueve cambios”. “No cogíamos segundas jugadas, no íbamos al espacio, dejábamos que transitasen”, añadió el técnico, quien sí que celebró la reacción tras el descanso: “La gente ha cambiado de actitud y hemos salido bien en la segunda parte, con la gente ambiciosa. En partidos así cuesta mucho levantarte, lo hemos hecho, pero no ha sido suficiente”, consideró. Además, también lamentó que “hemos tenido ocasiones en la segunda parte, pero a falta de ocho jornadas, no entraremos a valorar nuestra efectividad. Llevamos solo 16 goles y es lo que hay”.Por su parte, Silvia Peñalver coincidió en que “se han visto dos partidos diferentes completamente en la primera y la segunda parte” y añadió que “contra rivales de arriba no podemos permitir tanto como hemos hecho hoy”.