Balaguer vuelve a tener rally

Pilotos míticos del automovilismo estatal, como Salvador Servià o Antonio Zanini, eran habituales en Balaguer en los años ochenta, cuando la capital de la Noguera fue el escenario, entre 1985 y 1991, de varias pruebas puntuables para el Campeonato de España de Rallies de Tierra. Después de más de treinta años, Balaguer volverá a acoger este sábado una competición automovilística. Será la primera edición del Trofeu Santuari de Balaguer, prueba que abrirá el Campionat de les Caves, un circuito de competición de Rallies de Regularidad, reservado a coches clásicos, que tengan una antigüedad de 25 años como mínimo.

“Van a venir los mejores pilotos de esta especialidad automovilística”, explica Jaume Torres, portavoz de Classic Event, entidad organizadora del circuito. “Cada una de las seis pruebas que forman el circuito está ligada a una Denominación de Origen de vinos calalanes y la primera, la de Balaguer, lleva el nombre de Costers del Segre”, añade.Se espera una participación de una treintena de vehículos, en una competición que, como recuerda Torres “se hace en carreteras abiertas, no se corta ninguna, porque no se trata de correr. Es un rally de regularidad. El recorrido, que a los participantes se les comunica el día anterior, es de 167 kilómetros, de los que 112 son cronometrados”. Pero en estos tramos no prima la velocidad. “Se fija una velocidad media, que deben cumplir los participantes y se penaliza al que llega con menos tiempo del marcado y al que llega con más. En unos puntos del recorrido concretos, se toma la velocidad”.Torres destaca que “este tipo de rallies tienen cada vez más aceptación. Hay gente que tiene coches clásicos que son reacios a participar en rallies de velocidad, por el riesgo que corren unos vehículos clásicos que tienen un valor. Aquí no hay riesgo, porque de lo que se trata es de mantener una velocidad constante para cumplir con la media establecida”.La concentración de los vehículos participantes será a las 8.00 en la plaza del Morter y el primero de los participantes partirá a las 10.00. El punto final estará en La Fuliola donde a las 17.00 se hará la entrega de trofeos.La siguiente cita del calendario será el 9 de marzo en Vinyols i els Arcs, en el Trofeu Priorat, para seguir el 18 de mayo en el Trofeu Segura Viudas, en Torrelavit, “donde también recuperamos un rally que en su día era un clásico”, explica Torres, quien añade que “nos falta cerrar un par de pruebas pero en total serán seis. Y el ganador del circuito recibirá como premio un coche”.