Ricky Rubio regresará en un partido con la selección

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Ricky Rubio, que fichó la semana pasada por el Barcelona, con el que ha comenzado a entrenar tras desvincularse de la NBA y después de un parón en su carrera para recuperarse de unos problemas de salud mental, es la gran novedad en la lista del seleccionador Sergio Scariolo para jugar ante Letonia y Bélgica, en la fase de clasificación del Eurobasket 2025. Rubio regresa de esta manera a la selección tras anunciar un parón competitivo, del que aún no ha vuelto, durante la concentración con la que preparaba el pasado agosto el Mundial del 2023.

Scariolo dijo que fue “muy emocionante” recibir la llamada en la que Rubio le confirmó que estaba disponible para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2025. “Hemos estado en contacto permanente desde este verano hasta hace tres días. Me comentó que le gustaría que su primer partido oficial fuese con la selección, porque siente un vínculo especial conmigo, con la selección y con los compañeros. Fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo, algo muy emotivo”, dijo tras anunciar la lista ante Letonia y Bélgica.“No estaba con el móvil en la mano todos los días, pero estaba a la espera de recibir esa llamada. Lo primero que le dije fue que había que dimensionar la expectativa, que no esperase ser el MVP del Mundial. Es un proceso de vuelta a la forma y a la competición, a la mejor versión de sí mismo. Y eso requiere tiempo. Le habíamos dicho que como espectador, como scout, como amigo o como lo que quisiera, nos hubiese gustado tenerlo y esta es la mejor forma. Pero con prudencia y con paciencia”.España se concentrará el lunes 19 en Zaragoza y jugará el jueves 22 en la ciudad aragonesa contra Letonia y el 25 en Charleroi contra Bélgica. Los 14 jugadores convocados son: Ricky Rubio (Barcelona), Alberto Abalde (R. Madrid), Carlos Alocén (R. Madrid), Darío Brizuela (Barcelona), Victor Claver (Valencia), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Tenerife), Rudy Fernández (R. Madrid), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Xabier Lopez-Aróstegui (Valencia), Joel Parra (Barcelona), Jaime Pradilla (Valencia), Sebas Saiz (Alvark Tokio) y Yankuba Sima (Unicaja).