“Sacar resultados fuera es la asignatura pendiente”

El Lleida Esportiu afronta la visita de mañana a la Peña Deportiva con ganas de mejorar en “nuestra asignatura pendiente, que es sacar buenos resultados fuera de casa”, según reconoció ayer el técnico azul, Ángel Viadero, en rueda de prensa.

El cántabro afirmó que “hay que intentar mejorar los resultados fuera”, aunque sin entrar en urgencias, ya que destacó que “estamos en cabeza en la Liga, con unos números buenísimos y hay que ser conscientes de la dificultad que tiene, pero lo que hay que hacer es intentar ser un poco mejores”.Pese a la diferencia de resultados entre el Camp d’Esports y los partidos como visitante, Viadero consideró que “el equipo no varía en gran medida al jugar fuera o en casa. En todos los partidos hemos tenido buenos momentos y ocasiones para marcar y la verdad es que tampoco hemos encajado muchos goles”.No obstante, destacó que “es verdad que los rivales han conseguido sacarnos muchos puntos pese a marcarnos pocos goles y que nos ha tocado remar a contracorriente después de encajar en momentos muy concretos”. Por ello, admitió que “hay que ser más contundentes, también en nuestros goles”, para sacar más rédito del rendimiento lejos de Lleida.Además, destacó el cambio que representa jugar sobre césped artificial, superficie sobre la cual el conjunto azul ha sumado cinco de 14 puntos posibles –con un solo triunfo, ante la Penya Independent (0-1)– y que también se encontrarán ante la Peña Deportiva. “El juego cambia muchísimo. Nosotros entrenamos casi todas las semanas en campos de césped artificial, pero creo que no llegas a adaptarte nunca, porque todos los artificiales son muy diferentes entre sí”, reconoció Viadero, aunque también aclaró que “es una cosa que ya sabemos y no es excusa”, antes de enfrentarse a una Peña Deportiva sobre la que destacó su “valentía”, tanto defensiva como ofensiva.