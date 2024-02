Cambio de rumbo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí se impuso ayer al Gernika en el Palau (68-59), acabando con una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina y distanciándose de la zona de descenso tras la derrota del Gran Canaria en Vigo (78-66). La interior Lydia Rivers, el último fichaje del Sedis, fue una de las más destacadas (11 puntos y 5 rebotes) junto a Júlia Soler, máxima anotadora con 18 puntos, en un encuentro dominado desde el principio por el conjunto del Alt Urgell.

Téllez sorprendió con Rivers en el quinteto inicial y la pívot estadounidense no tardó nada en responder a la confianza con 4 puntos casi consecutivos, en un buen arranque del Cadí. Un parcial de salida de 11-2 provocó el primer tiempo muerto del técnico visitante, Lucas Fernández, y las vascas buscaron reaccionar ante un Cadí acertado y que no tardó en alcanzar los 12 puntos de máxima renta (19-7) con un triple de Campisano. Otro de Flores redujo el margen de las locales, pero Guri, sobre la bocina, dejó el 21-10 al final del primer cuarto.Melgoza elevó a 13 puntos la máxima diferencia, pero el Cadí encajó un parcial de 0-6 con el que Téllez gastó su primer tiempo muerto. Además, Campisano sumaba dos faltas y Soler tres. Reaccionaron las leridanas de la mano de Remenárová y Lahtinen, que firmaron un 7-0 con el que el Sedis se situó 14 puntos por delante (30-16). Nuevo parón de Lucas Fernández y triple de Buch para frenar a las locales. Campisano cometió su tercera personal y los árbitros entraron en acción para ajustar el marcador (32-25) antes de un nuevo tiempo de Téllez. Una antideportiva de Da Silva y una absurda falta de Ariztimuño a falta de 6 décimas provocaron un nuevo parcial para las leridanas, que lograron irse al descanso con una ventaja de 14 puntos (39-25).El Gernika salió decidido en el segundo tiempo, intimidando y rebajando la barrera de los 10 puntos. Sin embargo, dos triples seguidos de Soler y Campisano renovaron la máxima diferencia (49-34), dejando a las vascas muy tocadas. Buch no encontró una compañera que le ayudara a solucionar la situación, mientras que Soler seguía dando un recital, anotando su tercera triple (56-41). Buch intentó rebajar diferencias, pero Rivers dejó los 15 puntos antes de entrar en el último cuarto.Watts, exjugadora del Sedis, anotó su primer triple y amenazó con liderar la reacción visitante, que también jugó con Zoe Hernández, cedida por el Cadí. Pero a las visitantes no les salió nada y las leridanas no hacían más que ampliar su renta. La diferencia llegó a ser de 19 puntos (68-49) antes de un parón de Lucas Fernández a 4:26 del final. La razón era que incluso estaba en peligro el ‘average’ particular (78-64 en el duelo de la primera vuelta). A las jugadoras y cuerpo técnico del Cadí pareció no importarle esta circunstancia, ya que los últimos minutos fue un monólogo del Gernika, que seguía peleando para, al menos, maquillar el resultado. Los tiros libres permitieron a las vascas firmar un parcial de 0-10, irse del Palau con una derrota menos dolorosa y con el ‘average’ particular ganado (68-59).La victoria sobre el Gernika y la derrota, también ayer, del Gran Canaria ante al Celta permite al Cadí situarse 4 triunfos por encima de la zona de descenso a falta de 9 jornadas para el final de la fase regular de la Liga Femenina. Además, la zona de play off por el título está a solo dos triunfos de distancia, después de la esperada derrota del Ferrol, próximo rival de las leridanas, en la pista del Perfumerías Avenida (78-65). Por su parte, el Ensino visita hoy la pista del Barça CBS y las lucenses también pueden quedar a dos victorias de distancia.

“Poder entrenar en condiciones da estos resultados”

Fabián Téllez, técnico del Cadí La Seu, manifestó después de la victoria que “es un paso importante, pero todavía queda mucho por delante. La Liga está tan igualada que no podemos hablar de un objetivo conseguido”. Además, quiso destacar que “poder entrenar toda una semana con diez jugadoras, poder gestionar los descansos, es algo que no hemos tenido durante toda la temporada y ahora se pueden ver los resultados. Hablar de otros objetivos que nos sean la permanencia es una fantasía que no nos podemos permitir a estas alturas”. Téllez también se mostró muy satisfecho con el debut de Rivers: “ha demostrado que trabaja bien”.