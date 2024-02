La salvación se pone muy cara

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista se complicó un poco más su permanencia en la OK Liga después de caer ayer ante el Sant Just (1-2) en otro partido idéntico a los anteriores. Los de Edu Amat dominaron y, como siempre, gozaron de muchísimas más ocasiones que su rival, pero su falta de acierto y los palos, ayer tres, evitaron una victoria que merecieron, pero que se les sigue resistiendo. Ya son once las jornadas, entre Liga y Champions, que no ganan y ayer encadenaron la cuarta derrota en la competición doméstica, dejando escapar una inmejorable ocasión para salir de la zona de descenso directo, tras el empate entre Girona y Rivas, y acercarse a dos puntos de la salvación, que sigue marcando, con cinco puntos más, el Caldes, el próximo rival que visitará el Onze de Setembre.

El Finques Prats, sabedor de lo mucho que había en juego, salió lanzado y prácticamente encerró al Sant Just en su parcela, pero de nuevo la falta de puntería le impidió controlar, además del juego, el marcador. Aun así, golpearon primero y, además, muy pronto, ya que Moncusí armó un disparo desde la derecha que sorprendió a Elagi Deitg (1-0), que regresaba como rival para convertirse, como en la ida, en el verdugo de su exequipo. El conjunto barcelonés respondió de inmediato y lo hizo con un disparo de Crespo que repelió el palo. Esa fue la única clara ocasión en toda la primera parte al margen del gol.El Llista se repuso del susto y volvió a tomar el mando, con una férrea defensa y rápidos contragolpes. En uno de ellos, Moncusí no estuvo acertado a batir al meta rival, y un minuto después tampoco logró transformar un penalti señalado sobre Cabezas por levantar demasiado el stick dentro del área al intentar despejar. Los listados seguían perdonando ocasiones, como un doble remate de Paiva en el 8 y una contra de Badia un minuto después. Y como siempre lo acabaron pagando al encajar el empate en un disparo lejano de Pujalte que sorprendió a Zapater, que no vio la bola.Edu Amat pidió tiempo para arengar a los suyos, que regresaron a pista más entonados y volvieron a encerrar al Sant Just, pero la fortuna les seguía siendo esquiva en ataque. En el 19, Aragonès envió una bola al palo solo ante Deitg y el mismo jugador tuvo dos contras seguidas que tampoco supo concretar. El conjunto barcelonés creaba mucho peligro con bolas colgadas en busca de algún rechace, como el que le cayó a Pujalte en el minuto 20, aunque Zapater resolvió bien y el partido llegó al descanso en tablas, pese a que en los últimos minutos hubo dos claros penaltis, uno sobre Folguera y otro sobre Aragonès, que recibió un golpe de stick en la cara de Deitg.En la reanudación, el Finques Prats volvió a salir lanzado y Paiva y Ojeda tuvieron dos claras ocasiones para hacer subir el 2-1, pero Deitg lo evitó. Los árbitros, muy permisivos con la dureza de los barceloneses, castigaron cada contacto local, lo que hizo que a los seis minutos cayera la décima falta listada. Por suerte, Pujalte envió la directa al larguero y el Llista volvió a la carga, pero Deitg seguía inconmensurable.Y cuando más apretaba el Finques Prats llegó el 1-2, todo un mazazo de Edu Fernández que dejó muy tocado al equipo. Los listados, que empezaron a evidenciar mucho nerviosismo, intentaron reaccionar y tuvieron ocasiones para aburrir, no solo para empatar sino para llevarse los tres puntos, pero Deitg seguía en estado de gracia y cuando no llegaba el igualadino, era el larguero el que evitaba el tanto, como en sendos disparos de Paiva (46’) y Nico Ojeda (49’), este último después de que Rodríguez fallara un penalti que los árbitros no dudaron en señalar, algo que no hicieron en el área rival pese a que hubo jugadas para señalarlo.

Edu Amat no se mordió la lengua y cargó contra la actuación arbitral. “Al margen de las ocasiones que fallamos, también hay que lamentar otras acciones. Ya no sé qué pensar de los arbitrajes. Que te piten un penalti en el minuto 7 no quiere decir que los siguientes que hay no lo sean. El que les pitan a ellos lo es, pero en la otra área ha habido tres de iguales. Creo que ha habido un desajuste arbitral desde el primer momento y no nos han permitido los contactos que sí les han permitido a ellos. Me voy muy descolocado porque son bastantes semanas que lo venimos sufriendo. Desde que nos quejamos el día del Alcoi (por el gol fantasma) parece que estemos señalados, pero no podemos hacer nada más que seguir trabajando para darle la vuelta a la situación hasta que tengamos opciones, y cuando no las tengamos también, porque representamos a un club histórico”, apuntó el técnico, que descartó presentar más quejas a la Federación por los arbitrajes. “No, porque si te quejas te señalan”, dijo, aludiendo a un mensaje que recibió del presidente de los árbitros tras lo de Alcoi, con la captura de pantalla del Facebook del club sobre la queja y la frase ‘esto no ayuda’. “Este es el último mensaje. Tenemos muy claro que nosotros no podemos hablar con los árbitros”, sentenció.

Sobre el partido dijo que “el equipo ha hecho un buen partido, generando más del doble de ocasiones que el rival, pero no las hemos aprovechado y ellos las pocas que han tenido sí”.