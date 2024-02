Bagnaia manda y Marc Márquez sigue acoplándose

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Ducati empezó el último test de pretemporada de MotoGP en el circuito catarí de Losail igual que acabó el anterior en Malasia, al frente de la tabla de tiempos y marcando la pauta. La casa de Borgo Panigale metió a dos de sus ocho motos en las dos primeras plazas, con Peco Bagnaia al frente y Jorge Martín a su rueda, los dos grandes animadores del curso pasado, el campeón y subcampeón, respectivamente. Marc Márquez, al que se le vio más suelto pilotando, llegó a figurar en la segunda plaza a mitad de sesión, por detrás de Maverick Viñales, aunque ambos rodando lejos del récord absoluto de la pista, que tiene desde el pasado año el italiano Luca Marini. Al final acabó en la decimosexta plaza, a 0.919 de la cabeza, siendo superado de nuevo por su hermano Àlex, que firmó el séptimo mejor registro, a medio segundo del campeón italiano.

El piloto de Cervera completó 58 vueltas con su Ducati del equipo Gresini Racing, la que en 2023 llevaba Johann Zarco, y solo tres pilotos dieron tres vueltas más que él en esta primera jornada (Maverick 60, Bezzecchi 62 y Acosta 73), con lo que el que trabajo de adaptación, a base de acumular kilómetros con su nueva montura, sigue su curso. Marc se mostraba satisfecho al final de la sesión. “Ha sido un día bueno aunque la posición no lo refleje. Viendo solo la clasificación, parece que ha sido un día malo, pero hemos trabajado bien, y constante, evolucionando poco a poco. Me he encontrado mejor al final que al principio, que en los test es de lo que se trata”, aseguraba el del Gresini Racing, inmerso en plena adaptación a la Ducati tras haber corrido durante 11 temporadas para Honda. Comparó con sus sensaciones del año pasado en la pista de Losail, cuando paró el crono en 1:52.1, un tiempo aún mejor del marcado ayer (1:52.959): “Ha sido bastante diferente de lo que recordaba de octubre del año pasado, pero es verdad que estamos trabajando en el buen camino y que hemos dado algunos pasos, especialmente al final”. “Soy humano y los años van pasando. Veremos si paso a paso puedo estar cada vez más cerca, pero no es mi objetivo. Si el objetivo es intentar ganar será una gran frustración”, reconoció Marc.