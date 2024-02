El Barça se la juega en Nápoles

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona (21.00) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, competición a la que el Barça de Xavi se aferra para dar una alegría a su afición en una temporada gris en la que, debido a este mal rumbo, el técnico egarense anunció que se irá a final de temporada. Se mide a un rival que ya ha dicho adiós a la Liga y que el lunes echó al técnico Walter Mazzari, sustituido por Francesco Calzona.

Con este precedente, Xavi dijo ayer que “no tengo la sensación de estar jugándome el puesto. Tengo ilusión, esperanza por competir. Estoy contento por estar aquí. No pienso en escenarios negativos” y añadió que “el objetivo es pasar a cuartos y disfrutar el momento. Competir y disfrutar en la ‘Champions’, que es la asignatura pendiente del club en estos momentos”.Señaló también que “no jugamos para cerrar bocas, jugamos para la afición y para la gente que quiere el bien para el club. Y por nosotros, por nuestro prestigio porque es Champions. El foco no es otro. Hace dos años que el club no estaba en los octavos y este es el foco; un escenario magnífico para disfrutar y para competir”, apuntó. Ayer entraron como novedades en la lista Joao Félix y Sergi Roberto, que recibieron el alta.Sobre el nuevo entrenador del Nápoles dijo que “Calzona ya conoce la casa, no es fácil para nosotros ahora con su cambio de entrenador, pero los importantes somos nosotros en ataque y defensa”. Xavi no se considera favorito pese a la destitución de Mazzarri. “Estamos delante del campeón del ‘Scudetto’. La eliminatoria está al 50 por ciento, venimos los dos de ganar (la Liga) el año pasado. Nuestra temporada es algo irregular, pero por más que hable mañana es todo, tenemos que demostrar que somos mejores que el Nápoles ahora y en unos días. Hay que hablar en el campo y demostrar nuestro nivel”, dijo.Por su parte, Francesco Calzona, que ayer dirigió al equipo por primera vez, dijo que “se comienza de nuevo desde hoy, se resetea todo, se inicia un nuevo camino. He encontrado un equipo a entera disposición. No les he dicho muchas palabras porque hacen falta actos. Si no le doy una identidad, he fracasado”, comentó.

Después de 78 minutos de competitividad, resistencia, liderado por un Axel Witsel imperial en defensa y superviviente sólo en ocasiones muy puntuales, una falta de entendimiento entre De Paul y Reinildo, un error fatal en el medio campo, facilitó el 1-0 de Arnautovic para el Inter y complicó la eliminatoria al Atlético, aferrado al Metropolitano para dar la vuelta la eliminatoria.

Hasta entonces, soportó el duelo de ida de octavos de final en San Siro, aunque ya instantes antes del gol se percibía más agobio, más sufrimiento. Con el 1-0 Lino soltó un amenazante disparo y Morata apuntó al 1-1 en un cabezazo que no alcanzó a rematar con acierto, cuando Griezmann ya había sido cambiado por lesión. Hastael final el Atlético se sintió con fuerzas para creer en un empate que al final no llegó.

Donyell Malen recordó viejos tiempos en el Philip Stadion y con un tanto a su exequipo complicó la existencia al PSV Eindhoven, que empató 1-1 ante el Dortmund en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y tendrá que resolver la eliminatoria en la vuelta, en un partido en el que los alemanes serán favoritos.

De Jong dice que la prensa falta a la verdad

Frenkie de Jong protagonizó una rueda de prensa muy tensa en la que dijo que “últimamente me estoy irritando un pococon la prensa en general porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No puedo entender que digáis mentiras y no os dé vergüenza decirlas. Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi salario.. hay mucho humo, mucha mentira. Que cobro cuarenta y tantos millones.. esto está lejos de lo que cobro, se han inventado una historia que no es verdad”.

La Liga rebaja otra vez el límite salarial

LaLiga dio a conocer ayer la última actualización de los límites de coste de la plantilla deportiva de los clubes de Primera y Segunda, tras el reciente mercado de traspasos de invierno, y el FC Barcelona ha vuelto a ver reducido su margen de límite salarial hasta los 204 millones de euros, por los 727 millones que tiene el Real Madrid –el que más tiene– o los 31 del Alavés, que cierra la tabla.