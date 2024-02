Un leridano, al Campeonato de España de Superbikes

Publicado por miquel pascual prat

El piloto de Castelldans Guerau Simó, de 16 años, disputará, a partir del mes de abril, la temporada completa del Campeonato de España de Velocidad (CEV) en la categoría SS300 de Superbikes, un paso más en su paso más en su prometedora carrera en el motociclismo en la que aspira acabar corriendo en el Mundial.

Su pasión por el motociclismo comenzó siendo muy pequeño, ya que con solo seis años pidió una moto de batería, que acabó rompiéndose de tanto usarla. “Como la moto pequeña se rompió, con siete años pedí que me trajeran una MotoGP, porque ya era muy fan del motociclismo. Evidentemente, no me la dieron, pero sí que me compraron una MiniGP y con nueve años, Chico Lorenzo (padre de Jorge Lorenzo) impulsó una escuela de pilotos aquí en Albatàrrec, me apunté y empecé a competir”, explica Simó.

Desde entonces, ha ido escalando en las categorías de formación y el año pasado quedó cuarto en el Campeonato de España de Federaciones en la Copa R4C KTM 390, además de ser subcampeón de Catalunya en categoría SSP300. La temporada culminó con una invitación a la última carrera del CEV en Montmeló, de la mano del equipo madrileño I+Dent Racing Team. Simó confiesa que “creo que me podría haber ido mejor de lo que me fue aquel fin de semana”. Sin embargo, el I+Dent quedó satisfecho con su actuación y decidió apostar por él de cara a este año para hacer la temporada.

“Mi objetivo es aspirar a los puestos de delante, más que ir a ganar. Porque las carreras son siempre muy parejas, y puedes pasar del quinto al primero en una sola vuelta”, señala el piloto leridano, que sueña con acabar en el Mundial, aunque cree que su camino debería ser un poco diferente al habitual.

“Al final, por mi tamaño, lo que sería la Moto3 se me queda pequeña, por lo que si quiero llegar algún día al Mundial, creo que debería ir directamente a Moto2”, destaca, consciente de que “sé que alcanzar dichas cotas es complicado, porque también implica una inversión económica que normalmente es lo que te cierra las puertas".