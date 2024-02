El Llista busca la reacción en casa de un Liceo al alza

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista visita hoy (18.00) la siempre complicada pista del Liceo en busca de su primera victoria este 2024, después de seis derrotas y un empate que le han hecho caer en zona de descenso directo. Así, el conjunto leridano buscará revertir la mala dinámica de resultados para acercarse a una salvación que, sin embargo, aún está al alcance de su mano, ya que el Girona marca la permanencia directa solo dos puntos por encima de los listados y el Rivas ocupa el play out, con solo un punto más.

El técnico del Finques Prats Lleida, Edu Amat, reconoció que “ha sido una semana dura, porque el domingo (tras caer ante el Sant Just) estábamos tocados, pero desde el martes hemos intentado resetearnos mentalmente”. Además, admitió que “el Liceo viene en una dinámica muy distinta de la que tenía cuando vino a Lleida, pero ahora mismo no estamos en una situación idónea para escoger rival o plantearnos si nos conviene más o menos. Todas las semanas son buenas para cambiar la dinámica”.De hecho, el conjunto gallego está en su mejor momento de la temporada. Después de un arranque dubitativo, encadena cuatro victoras y se ha alzado hasta la tercera plaza, a solo tres puntos del Noia, el segundo.Amat recordó que el partido de la primera vuelta, en el que los gallegos se impusieron por 1-6, “les sirvió a ellos para cambiar una mala dinámica”, por lo que espera que “esta vez seamos nosotros los que dejamos atrás la mala racha”.Pese a la dificultad del rival, el técnico dejó claro que “vamos a por los tres puntos, no tenemos otra cosa en la cabeza”. “Hemos demostrado ser capaces de competir contra cualquier rival y este es un argumento que tenemos muy presente a la hora de afrontar este tipo de partidos. Vamos con decisión y convicción, siendo conscientes de lo complicado que será el partido”, añadió Amat.Además, dejó claro que “aún quedan siete partidos y estamos muy vivos en la lucha por la salvación. Lo único que nos planteamos es ir de semana en semana. Los resultados anteriores ya son historia y lo que tenemos que hacer es únicamente ar en el siguiente partido”. “Nuestra intención es contrarrestar sus armas lo máximo posible y cambiar la dinámica”, concluyó.