El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró ayer que el conjunto azulgrana no puede “fallar más en casa” y hoy contra el Getafe en el Estadio Olímpico Lluís Companys (16.15/ Movistar La Liga) afrontará “un partido importante para recortar puntos” a los dos primeros clasificados.

“Hasta que podamos matemáticamente, lucharemos por la Liga. No podemos fallar más en casa, como en los últimos partidos contra el Villarreal y el Granada. Mañana (por hoy) tenemos un partido importante para recortar puntos. No tiramos la toalla, pero sabemos que está complicado”, declaró el técnico egarense.Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi afirmó que sumar los tres puntos y situarse provisionalmente en la segunda posición daría “tranquilidad” y sería una forma de “meter más presión” al Real Madrid y el Girona. Tras enfrentarse el miércoles al Nápoles en la Liga de Campeones, el técnico admitió que habría preferido jugar el domingo o el lunes en vez del sábado, pero matizó que el horario no puede servir de “excusa”.“Hoy (por ayer) hemos hecho un entrenamiento de recuperación y vídeo, más táctico. No tenemos prácticamente tiempo para descansar. Es un momento para que jueguen los mejores futbolistas. Haremos algún cambio, pero no muchos. Queremos ganar este partido y pensamos que es muy trascendental”, detalló. Por otra parte, Xavi elogió el trabajo del entrenador del Getafe, José Bordalás, del que remarcó la “agresividad bien entendida” y “el rendimiento extraordinario” que imprime a sus equipos.

“No lanzamos la toalla, ni en Liga ni en Champions”

Joan Laporta presidió anoche la celebración del 50 aniversario de la Penya Barcelonista d’Olot i Comarca, una velada que congregó a unos 200 peñistas a los que el presidente del club barcelonista aseguró que el primer equipo no se rinde, según publicó Mundo Deportivo.“No lanzamos la toalla, lucharemos por la Champions y la Liga”, proclamó Laporta, que también insistió en que bajo su presidencia el Barcelona no se convertirá en SA y pidió unidad. El acto contó con la presencia del vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero, y del directivo responsable de la misma, el leridano Josep Ignasi Macià, así como de Juan Manuel Asensi, presidente de la Agrupació de Jugadors, que explicó sus recuerdos del 0-5 de 1974, del que se acaban de cumplir 50 años. También asistieron Joaquim Vall-llosera, presidente de la Federació de Penyes de Girona Sud, y el presidente de la Penya anfitriona, Francesc del Forn. Laporta afirmó que “el Barça solo nos tiene a los barcelonistas. Nuestra fuerza nos la otorga nuestra identidad, nuestra historia y nuestro modelo de propiedad, un modelo asociativo que defenderá siempre a la Junta Directiva que tengo el honor de presidir. Seremos garantes de que el club esté siempre en manos de los socios y socias del Barça”.

Cuatro apercibidos por tarjetas en el Barça

El Barça tiene a cuatro jugadores apercibidos de sanción al acumular cuatro tarjetas amarillas y son Araujo, Lewandowski, Joao Cancelo y Oriol Romeu. De todos ellos, el de Ulldecona es el único que no puede considerarse titular, aunque durante un buen tramo del campeonato sí lo fue. Xavi le ve ya al cien por cien y tendría opciones hoy, pero precisamente el hecho de arrastrar 4 amarillas podría significar un hándicap en la decisión del técnico.

Deco transmite a De Jong que le quieren

Frenkie de Jong es un valor muy apreciado por el FC Barcelona y así se lo quiso transmitir el director deportivo del club Deco a su agente en una reunión celebrada ayer en un hotel barcelonés cercano al Spotify Camp Nou desvelada por el diario Sport.

El Villarreal asalta Anoeta y gana 1-3

El Villarreal dio un golpe sobre la mesa en el Reale Arena donde obtuvo un contundente triunfo por 1-3 ante la Real Sociedad, que permite mirar con optimismo el futuro al conjunto de Marcelino García Toral y agranda la preocupación en la parroquia txuri urdin.