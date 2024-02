Duro correctivo en casa

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Verificado por Creado: Actualizado:

El Robles Força Lleida cayó ayer en casa ante el Mutilbasket Aranguren (62-70), en lo que era un duelo directo por el play off. Sin embargo encadenó su segunda derrota tras perder el pasado domingo en otro duelo directo en Alcorcón, lo que le sitúa a tres triunfos del play off.

El Robles Lleida cayó por segunda semana seguida ante rivales directos en la lucha por el play off

El partido se inició con los dos equipos muy acertados en ataque, algo habitual en el Robles. Las visitantes no cometían muchas faltas, y llegaron a ponerse con nueve puntos de ventaja, pero el Robles, arropado por su afición, remontó y terminó el cuarto por delante (20-19).En el segundo cuarto, las leridanas jugaron su mejor baloncesto y no permitieron a las navarras mostrar su mejor cara, lo que les dio una plácida ventaja (39-28) al llegar al descanso.En la segunda parte, el conjunto local alcanzó una máxima renta de 15 puntos, pero el Mutilbasket comenzó a mostrar sus armas y dejar claro que no estaba muerto. Aun el Robles lo acabó con ventaja (51-45).En el último cuarto se consumó la tragedia, y es que las locales comenzaron a verse superadas en todas las situaciones del juego, destacando los rebotes y las faltas, donde cometieron cinco más que el rival. Con toda esta combinación, las visitantes aprovecharon las segundas opciones y los tiros libres para lograr el triunfo (62-70).“Esta derrota hace que se nos ponga casi imposible el play-off” comentaba Rubén Petrus tras el partido. “No sabría decir bien lo que ha pasado, seguramente sea falta de acierto, pero en el segundo cuarto hemos jugado muy buen baloncesto” añadió el técnico balear, consciente del esfuerzo de las suyas y de las aspiraciones del club hasta el final de la temporada.