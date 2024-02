El Balaguer renace y se pone primero de la mano de Josete

Publicado por Joan Bové Verificado por Creado: Actualizado:

El Balaguer superó el domingo al Alpicat (2-0) y se colocó líder del grupo 5 de Segunda Catalana, completando así su particular remontada para volver a Primera Catalana que empezó con la llegada de José Tomás Valdovinos ‘Josete’ en el banquillo, con quien sigue aún invicto después de 14 partidos.

El aragonés, exjugador de Primera en Rayo, Betis y Alavés, cogió las riendas del Balaguer el 22 de octubre, en la séptima jornada. Hasta entonces, el equipo de la Noguera sumaba dos victorias, un empate y tres derrotas y estaba en la zona media de la clasificación a doce puntos del líder, Agramunt. Pero desde su llegada, los números no pueden ser mejores: 11 victorias y tres empates en 14 partidos, con 31 goles a favor y 8 en contra, después de mantener a cero la portería en las últimas seis jornadas. Además, después de superar a sus dos rivales directos, Agramunt (0-3) y Alpicat (2-0), en las dos últimas jornadas y tras la derrota del primero este domingo, el Balaguer ha pasado del tercero a primero, dos puntos por delante de ambos.Josete no cree en milagros. “Solo ha sido trabajo. En el fútbol nadie te regala nada, y hay que trabajar en todos los entrenamientos, todos los partidos, hay que sufrirlos, y creo que este es el secreto, el inculcar ilusión a la plantilla y a base de conseguir buenos resultados, los jugadores cada vez han cogido mejor rendimiento”, destacó.Añadió que “todavía queda muchísimo por delante. Hemos conseguido meternos en el grupo de privilegio de la categoría, pero si queremos llegar arriba no podemos aflojar”.Josete también consideró que desde su llegada “he intentado poner mi granito de arena, pero son los jugadores quienes aportan su trabajo en el campo y ganan los partidos. El equipo ha cogido una buena dinámica, y entre todos le hemos dado la vuelta a la situación”.Para conseguir este éxito, Josete ha construido un equipo reconocible, disciplinado, con ilusión por ganar en cada partido: “Somos conscientes de que si no damos el máximo, es difícil ganar. Los jugadores han cogido bien los conceptos, jugamos como un equipo solidario, y esta es la clave”, destacó el técnico, que también ha incorporado a jóvenes de la base por las lesiones que ha padecido el equipo. “Hay algunos juveniles que han aportado cuando se les ha necesitado. Con la vuelta de los lesionados, tienen menos oportunidades, pero son un valor de futuro del club y por esto entrenan con el primer equipo”, dijo.Josete indicó también que “estoy muy a gusto en el Balaguer, me están tratando de maravilla, y estoy muy ilusionado, pero es pronto para hablar de la próxima temporada. Queda mucho trabajo. Lo más importante es que el Balaguer siga creciendo, haciendo buenos partidos, que se anime la afición, que se ilusione por venir los domingos a vernos y acabar la temporada cumpliendo con el objetivo del ascenso”. “A partir de allí hablaremos de futuro y está claro que me encantaría seguir aquí, en un gran club con capacidad de crecimiento como uno de los históricos del futbol catalán”, concluyó.