El Balaguer renaix i es posa primer de la mà de Josete

El Balaguer va superar diumenge l’Alpicat (2-0) i es va col·locar líder del grup 5 de Segona Catalana, completant així la seua particular remuntada per tornar a Primera Catalana que va començar amb l’arribada de José Tomás Valdovinos Josete a la banqueta, amb qui continua encara invicte després de 14 partits.

L’aragonès, exjugador de Primera a Rayo, Betis i Alabès, va agafar les regnes del Balaguer el 22 d’octubre, en la setena jornada. Fins aleshores, l’equip de la Noguera sumava dos victòries, un empat i tres derrotes i era a la zona mitjana de la classificació a dotze punts del líder, Agramunt.Però des de la seua arribada, els números no poden ser millors: 11 victòries i tres empats en 14 partits, amb 31 gols a favor i 8 en contra, després de mantenir a zero la porteria en les últimes sis jornades.A més, després de superar els seus dos rivals directes, Agramunt (0-3) i Alpicat (2-0), en les dos últimes jornades i després de la derrota del primer aquest diumenge, el Balaguer ha passat del tercer a primer, dos punts davant d’ambdós.Josete no creu en miracles. “Només ha estat treball. En el futbol ningú no et regala res, i cal treballar en tots els entrenaments, tots els partits, cal patir-los, i crec que aquest és el secret, inculcar il·lusió a la plantilla i a base d’aconseguir bons resultats els jugadors cada vegada han agafat millor rendiment”, va destacar.Va afegir que “encara queda moltíssim al davant. Hem aconseguit ficar-nos en el grup de privilegi de la categoria, però si volem arribar a dalt no podem afluixar”.Josete també va considerar que des de la seua arribada “he intentat posar el meu gra de sorra, però són els jugadors els qui aporten el seu treball al camp i guanyen els partits. L’equip ha agafat una bona dinàmica, i entre tots hem donat la volta a la situació”.Per aconseguir aquest èxit, Josete ha construït un equip reconeixible, disciplinat, amb il·lusió per guanyar en cada encontre: “Som conscients que si no donem el màxim, és difícil guanyar. Els jugadors han agafat bé els conceptes, juguem com un equip solidari, i aquesta és la clau”, va destacar el tècnic, que també ha incorporat joves de la base per les lesions que ha patit l’equip. “Hi ha alguns juvenils que han aportat quan se’ls ha necessitat. Amb la tornada dels lesionats, tenen menys oportunitats, però són un valor de futur del club i per això s’entrenen amb el primer equip”, va assenyalar.Josete va indicar també que “estic molt a gust al Balaguer, m’estan tractant de meravella, i estic molt il·lusionat, però és aviat per parlar de la pròxima temporada. Queda molt de treball. El més important és que el Balaguer continuï creixent, fent bons partits, que s’animi l’afició, que s’il·lusioni per venir els diumenges a veure’ns i acabar la temporada complint amb l’objectiu de l’ascens”. “A partir d’allà parlarem de futur i està clar que m’encantaria seguir aquí, en un gran club amb capacitat de creixement com un dels històrics del futbol català”, va concloure l’entrenador.