El corredor rumano Raul Butaci (BigK), afincado desde hace años en Tornabous, fue el gran protagonista de la Transgrancanaria. Con un tiempo de 13 horas, 22 minutos y 32 segundos, Butaci se convirtió en el ganador de la 25 edición de la Classic, la prueba reina de la Transgrancanaria y una de las carreras más destacadas del mundo de ultra trail, tras recorrer 126 kilómetros con 6.800 metros de desnivel positivo. Butaci explicó ayer que “ganar la Transgrancanaria es un sueño hecho realidad” y reveló que “no me lo esperaba. Era complicado porque competía con muchos corredores de élite y con un alto nivel”. El año pasado ya participó en la prueba y este se presentó con el único objetivo de “mejorar mi tiempo, por lo que hice un entrenamiento específico y mejoré la nutrición”. Debido a las inclemencias del tiempo, fue una de las ediciones más exigentes de los últimos años, algo que cree que le benefició: “Iba con los deberes hechos, ya que el año pasado sufrí mucho en los últimos 40 km, por lo que en esta ocasión gestioné mejor la situación y me puse la térmica antes de tiempo para gastar menos energía”. Butaci comentó que “a las dos horas de salir empezó a llover y no paró hasta las 10.00. Durante las más de 13 horas pasamos por tres o cuatro fases muy diferentes (frío, lluvia, viento y calor) y en algunos momentos la sensación térmica llegó a ser de una temperatura bajo cero”. Butaci lideró la prueba a partir del punto de control de Tejeda, en el kilómetro 66 de la carrera. A pesar de ello, reconoció que “tener a pocos minutos a Miguel Heras, todo un referente, no te permite estar tranquilo”.

Raul Butaci llegó ayer a Tornabous, donde le esperaban vecinos y amigos para felicitarle. “Ha sido muy emocionante, no me lo esperaba, ya que en el aeropuerto me han recibido mis padres y mi pareja, y después en Tornabous mucha gente del pueblo y amigos”. El flamante ganador de la Transgrancanaria destacó que dedicará los próximos días a “descansar, recuperarme físicamente y reflexionar de todo lo que he conseguido, porque aún no soy consciente de lo que significa esta victoria”, todo ello para después enfocar el calendario y poder llegar al final de la temporada.