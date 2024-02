El Llista regala entradas para llenar el pabellón

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El Llista ha hecho un llamamiento a toda la afición de Lleida para que este domingo convierta el Onze de Setembre en una olla a presión ante el crucial partido frente al Caldes, el equipo que precisamente marca la salvación matemática y ahora mismo está a ocho puntos. Para ello, el club regalará a todos sus socios, abonados y jubilados una entrada para el encuentro, además de solicitar el apoyo de las diferentes peñas de otros clubes de la ciudad, como Blues Nord, que nunca ha fallado en los partidos importantes.

“Este domingo recibimos a uno de nuestros rivales directos que para nosotros es un partido muy importante, diría que el más importante, y por ello necesitamos el apoyo de toda la afición y de las peñas”, dijo ayer el presidente, Enric Duch, que ve al equipo “convencido de que conseguiremos la victoria, pero necesitamos el calor de nuestro público más que nunca, por eso hacemos un llamamiento para que el Onze de Setembre vuelva a ser la olla a presión que otras veces nos ha permitido conseguir grandes hitos”, apuntó.El Finques Prats ocupa actualmente la penúltima posición de la OK Liga, en plena zona de descenso directo, a dos puntos del play out que comparten Girona y Rivas, y a ocho de la salvación que marca el Caldes. El duelo del domingo coge especialmente relevancia por los enfrentamientos que tienen los otros dos máximos rivales, ya que los gerundenses reciben al Liceo, último verdugo de los listados, y los madrileños visitan al Reus. Si ambos perdieran y el Llista fuera capaz de ganar su partido, los de Edu Amat saldrían de la zona de descenso directo, dado que superarían al Rivas y empatarían con el Girona, al que deben rendir visita el próximo 6 de abril. “Nos encontramos ante un partido muy importante, casi crucial, y tenemos la suerte de jugarlo en casa. El club se ha volcado para conseguir que el pabellón esté lleno y que la gente nos apoye y anime, porque creo que este apoyo extra que nos da la afición lo hemos notado siempre”, indicó el técnico, Edu Amat, que reconoció que “estamos dolidos por no poder dar este resultado favorable a la afición, pero estamos muy motivados para hacerlo este domingo en casa”. Amat aplaudió la iniciativa del club “para fomentar que la gente venga y nos ayude a salir de una situación complicada en la que estamos inmersos”, dijo.Antes del duelo del domingo, el Finques Prats debe jugar mañana en la pista del Tomar portugués el último partido de la fase de grupos de la Champions, donde no tiene ya opciones de pasar a cuartos de final.