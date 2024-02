La selección femenina cobrará 65 veces menos que la masculina si gana

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española femenina de fútbol disputa hoy (19.00/La 1) en Sevilla la final de la Liga de las Naciones contra la de Francia. Es la primera edición de la versión femenina de esta competición y el premio en metálico para las campeonas está establecido en 160.000 euros, mientras que las finalistas percibirán 100.000 euros.

Unas cifras que contrastan diametralmente con las recompensas que recibieron sus homólogos masculinos, cuando, ahora hace ocho meses, ganaron el mismo título, derrotando en la final a Croacia en los lanzamientos de penaltis. En aquel caso, los jugadores de Luis de la Fuente se repartieron 10 millones y medio euros, mientras que los finalistas se llevaron 9. Una diferencia abismal, que significa que, en caso de victoria, las jugadoras de Montse Tomé cobrarían el 1,5% del salario masculino, o, dicho de otra manera, 65 veces menos. Unas cantidades que no aporta directamente la UEFA, sino que son las mismas federaciones las que distribuyen entre sus futbolistas. Un panorama bien diferente del de otras federaciones, como la de Noruega o la de los Estados Unidos, que contemplan sueldos equiparados para las selecciones masculina y femenina.Una de sus estrellas, Aitana Bonmatí, fue contundente en una entrevista que ayer publicó L’Equipe. “Tengo la impresión de que el Mundial fue en vano, queda mucho por hacer en España”, dijo la azulgrana, que añadió: “Hay que promocionar bien los partidos, organizarlos en lugares adecuados y no cambiar de estadio una semana antes del partido”, dijo en referencia al cambio de sede de la semifinal ante Países Bajos, de Cádiz a Sevilla, a dos semanas de su disputa. “Eso no sucedería con los chicos”, aseveró.