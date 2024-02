Una lección de valores

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Esportiu Ponts ha protagonizado el pasado fin de semana un hecho insólito, pero cargado de educación en valores. Su equipo infantil A, que compite en la Segunda división territorial, tenía que jugar el sábado un partido en Agramunt pero tal como había avisado el club de la Noguera a la delegación de la Federación Catalana y al propio rival durante la semana explicando los motivos, no se presentó al partido. Fue un castigo del Ponts a su propio equipo. Eso sí, las tres partes, el Agramunt, el árbitro y el propio Ponts, ya que se desplazaron el entrenador y un jugador, firmaron el acta. El motivo hay que buscarlo jornadas atrás cuando el 10 de febrero el Ponts jugó en La Seu ante la Escola de Futbol Orgel·lia. “Perdimos 2-1 con un equipo que casi no había ganado partidos y hubo alguna entrada fuerte de los locales y mis jugadores se debieron frustrar, pero ni lo importante es el resultado y además para pitar cualquier acción fuera del reglamento está el árbitro. Ya cambié a dos jugadores porque respondieron con brusquedades, luego siguieron otros y tras el partido produjeron ciertos destrozos en los banquillos y en los vestuarios. Fue algo que no podemos permitir y se lo comuniqué inmediatamente a la junta porque no podemos ir dando esta imagen y menos tratándose de fútbol formativo donde los valores son fundamentales”, explica el entrenador del equipo infantil del Ponts, David Galceran.

La junta, tras el informe de Galceran, acordó que los tres jugadores que habían producido los desperfectos fueran inhabilitados dos partidos y se hicieran cargo de los gastos que les comunicó el ayuntamiento de La Seu. Pero cuando los directivos informaron de la decisión a las familias de todos los jugadores, estas les respondieron que eran un equipo para las buenas y las malas y que el castigo debía ser para la plantilla entera.Así que la decisión final fue no presentarse a jugar en el campo del Agramunt, aunque los gastos de los desperfectos quedaron en asumirlos al cincuenta por ciento entre el club y las tres familias de los jugadores implicados . “Nos supo mal por el Agramunt porque ellos nos insistían en que querían jugar el partido. Lo de menos es que hayamos perdido por incomparecencia y que además nos resten puntos en la clasificación y nos impongan una multa, lo importante en este caso es que lo que hemos hecho sirva de lección”, señala David Galceran. “Qué más da el puesto en el que quedemos si estamos hablando de fútbol formativo. No todo vale y agradezco que la junta me apoyó en todo momento porque los valores y la imagen que hay que dar son innegociables”, concluye Galceran