Campeonas de la Nations

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española femenina, vigente campeona de mundo, alcanzó de nuevo la gloria al ganar ayer por 2-0 a Francia la final de la primera edición de la Liga de Naciones, en un estadio de La Cartuja con récord de asistencia en un partido de la selección femenina (32.657 espectadores), y seguir así haciendo historia con su segundo título seis meses después de vencer en el Mundial.

Las jugadoras celebrarán el título hoy en Vistalegre (Madrid), en un acto que arrancará a las 17.00

La Roja nunca había ganado a la selección francesa (10 derrotas y 3 empates en 13 partidos), pero rompió el maleficio en una final en la que fue muy superior y que, tras adelantarse con un gol de la barcelonista Aitana Bonmatí y ampliar su renta con otro de su compañera de equipo Mariona Caldentey, supo controlar siempre. Pese a ello, no tuvo minutos Alexia Putellas, que entró en la convocatoria, pero se quedó en el banquillo y reaparecerá de la lesión que le ha tenido ausente desde noviembre con el Barça.Con el mismo once que selló la clasificación olímpica ante Países Bajos el viernes (3-0), España llevó la iniciativa desde un inicio y las ocasiones fueron cayendo en cuentagotas.Primero lo intentó Salma Paralluelo, pero la más clara antes del gol fue un testarazo de Paredes que se marchó rozando el palo. En el 32, Aitana rompió la igualada empujando un centro cruzado desde la izquierda de Olga Carmona (1-0). El conjunto galo no supo reaccionar y se quedó aún más aturdido después del 2-0, obra de Mariona a pase de Athenea, que dejó la final vista para sentencia pese a que quedara más de media hora.La selección celebrará hoy su título en el pabellón de Vistalegre de Madrid, en un acto que arrancará a las 17.00, con actuaciones musicales antes que que la plantilla llegue a las 19.00.

Aitana: “Es un poco increíble lo que hemos conseguido”

La centrocampista azulgrana Aitana Bonmatí fue elegida ‘Mejor jugadora’ de la ‘Final Four’ de la Nations League y también de la final y declaró que “es un poco increíble lo que hemos conseguido. Parece fácil, parece casi obligado que tenemos que ganar cada partido, cada torneo. No tengo palabras”. En declaraciones a TVE, la azulgrana le restó importancia a su galardón individual y dejó claro que “este equipo sigue con una ambición tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido estamos levantando otra copa, y ahora vamos a por los Juegos”. Por su parte, Mariona Caldentey destacó que “hemos casi anulado a un gran rival como Francia y esto demuestra que hemos llegado aquí para quedarnos”. Además, la seleccionadora, Montse Tomé, destacó que “tenemos un presente y un futuro muy bueno” y agradeció al público “el cariño y el aliento”.