El Lleida, ante una visita difícil para reponerse

El Lleida Esportiu visita hoy (18.00) el difícil campo del Valencia Mestalla, con la intención de olvidar su última derrota ante el Badalona Futur (0-1), que salió líder del Camp d’Esports y ahora tiene 6 puntos de margen respecto al equipo azul después de ganar ayer 1-0 ante el Espanyol B.

Así, solo siete días después de dejar la primera plaza, el conjunto de Ángel Viadero está obligado a sacar un buen resultado de Paterna para no alejarse mucho de la primera plaza, ya que además tiene el ‘average’ perdido ante el Badalona Futur.Su rival será un Valencia Mestalla que llega al choque con 12 puntos de los últimos 15 posibles, pero su derrota fue en su último partido, hace dos semanas también ante el Badalona Futur (0-2), ya que su enfrentamiento de la semana pasada ante el Europa fue aplazado por el incendio en Valencia.Así que el equipo de Miguel Ángel Angulo viene de 15 días sin competir y con su progresión en la tabla frenada, ya que pese a su buen ritmo de puntuación vuelve a estar con los mismos puntos que la Peña Deportiva, en play out, y con solo uno más que el primer descendido, el Formentera. Además, deberán cumplir sanción dos piezas importantes como Rubén Iranzo y Rodrigo Farofa, aunque en contrapartida, Angulo podrá contar con los jugadores en dinámica del primer equipo, ya que este jugó ayer ante el Madrid.Por su parte, el Lleida solo tiene una baja, pero también es de suma importancia, porque el ausente será Quadri Liameed, que cumple ciclo de amonestaciones.El técnico azul, Ángel Viadero, destacó en rueda de prensa la importancia de “seguir nuestro camino en Liga, siendo exigentes pero también conscientes de que estamos haciendo las cosas bien”. “Hemos tenido baches de resultados, pero no de juego”, añadió el cántabro en ese sentido, satisfecho del trabajo de sus jugadores.Sobre el rival, Viadero apuntó que “tienen jugadores de mucha calidad y, además, son un grupo bien armado. Será importante estar muy atentos, porque si les dejas espacio te penalizan mucho”, como ya pasó en el partido de la primera vuelta, donde el equipo valenciano se adelantó por 0-2 pese a la victoria final del Lleida por 3-2.

Duelo entre perseguidores en el Rico Pérez

A la misma hora que el Valencia Mestalla-Lleida arranca en el Rico Pérez el duelo entre los dos perseguidores del Lleida, el Hércules-Europa. El equipo alicantino es cuarto, a dos puntos del Lleida, y el Europa tercero, a solo uno, aunque tiene un partido menos que sus rivales.