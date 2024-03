Golpe de autoridad

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida dio ayer otro golpe sobre la mesa ganando de forma solvente en la pista del Ourense (73-80) para sumar la decimosexta victoria de la temporada y la séptima lejos del Barris Nord, que le permite compartir la cuarta posición de la tabla con Alicante, Gipuzkoa y Tizona Burgos, que ayer perdió el derbi local ante el San Pablo, el equipo que visitará este miércoles el coliseo leridano. Los de Gerard Encuentra volvieron a exhibir su potencial como colectivo liderados por la solidez de Cameron Krutwig, los triples de Hasbrouck y la regularidad de Simeunovic, Matulionis y Villar.

El ICG Força Lleida tardó un poco en meterse en faena. Erró los cuatro primeros ataques, la mayoría tiros liberados que no entraron, lo que permitió al Ourense arrancar con un 6-2. Pero el guión lo cambió en apenas medio minuto un estelar Hasbrouck con dos triples seguidos que ponían por primera vez por delante a los leridanos (6-8). Los gallegos respondieron con la misma medicina, y un triple de Kacinas y dos de Sergio Llorente, ex del cuadro leridano, mantuvo el partido equilibrado (15-15, m.8), que cerró el primer cuarto con tres puntos arriba para el equipo de Encuentras gracias al acierto de Lobo y Kuath en los tiros libres.El segundo acto comenzó con un Força Lleida más intenso en defensa y certero en ataque, lo que obligó a Félix Alonso a pedir el primer tiempo muerto del partido después del tercer triple de Hasbrouck, que ponía la ventaja en seis puntos (22-28, m.14). Las instrucciones no surtieron el efecto que deseaba el técnico orensano, ya que no pudo frenar el empuje de los leridanos, que estabilizaron la renta en ocho puntos (22-30). Un 3+1 de Samu Rodríguez, que suponía además la segunda falta de Vega –Kuath ya estaba en el banco también con dos–, dio vida al Ourense, que se situó a tres con el tercer triple de la tarde de Sergio Llorente (30-33).Pero ahí se apagó el cuadro gallego, que en los últimos cuatro minutos antes del descanso solo fue capaz de anotar tres puntos, mientras que los de Gerard Encuentra desarbolaron a su rival con su habitual juego rápido de contraataque, completando un parcial de 3-13 que le dio la máxima ventaja del partido en el intermedio, trece puntos (33-46).A la vuelta de los vestuarios el ICG Lleida entró algo impreciso y el Ourense le asestó un 5-0 de salida que parecía hacerle reaccionar, pero dos canastas seguidas de Simeunovic y Villar, esta última tras robo de balón de Hasbrouck, frenaron el empuje local (38-50). El cuadro de Encuentra recuperó los tres tantos de ventaja a poco más de dos minutos para acabar el tercer periodo (41-54), obligando a Félix Alonso a pedir otro tiempo muerto. El ICG Lleida tuvo oportunidad de hacer más grande la renta pero no lo logró y dio vida a un Ourense que creyó en la remontada, más si cabe después de entrar en el último asalto con solo seis puntos abajo (50-56), después de un parcial final de tercer cuarto de 9-2, con Turner y Samu Rodríguez siendo decisivos.Este último siguió siendo protagonista en el inicio del último periodo con un triple, replicado de inmediato por Vega, y otro más adelante para responder al de Matulionis. El lituano fue importante en los últimos minutos para mantener las diferencias, capturando rebotes que dieron aire aun Força Lleida que no logró romper nunca el partido, aunque ocasiones no le faltaron. El Ourense logró situarse a seis puntos (61-67) gracias a un triple afortunado de Llorente, pero un parcial de 0-5, con técnica incluida al entrenador local, allaron el camino hacia la decimosexta victoria del curso que le permite situarse cuarto en la tabla y con posibilidad el miércoles de empatar con el San Pablo Burgos en la tercera si es capaz de ganarle.

“Es una victoria muy importante para seguir peleando ahí arriba”

Gerard Encuentra calificaba la victoria lograda ayer por su equipo de “muy importante para seguir peleando ahí arriba”. Destacó el juego de su equipo en la primera parte, en la que “hemos conseguido una pequeña ventaja haciendo muy buen baloncesto y siguiendo el plan de partido que teníamos marcado”, aunque lamentó no haber sentenciado antes el encuentro. “Teníamos que matarlo antes, pero en unos minutos malos les hemos dejado entrar en el partido, eso sí, con calma y serenidad hemos trabajado bien defensivamente para ganar”, señaló.Sobre las protestas por el arbitraje de la afición local, Encuentra lo entendió como un intento de presionar a los colegiados, pero indicó que “ha sido un arbitraje correcto y con el mismo criterio en los dos lados”. Sobre el partido del próximo miércoles ante el San Pablo Burgos no quiso pensar demasiado. “Hay que celebrar esta victoria, hacer el viaje largo e intentar que no nos pase factura. Tenemos poco tiempo para trabajar”, dijo, para añadir: “tenemos que arreglar los errores hechos, que han sido bastantes”.