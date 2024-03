La Audiencia decidirá hoy si deja en libertad provisional a Dani Alves

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El futbolista Dani Alves pidió ayer a la Audiencia de Barcelona que lo deje en libertad a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.

La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona celebró ayer una vista para decidir si deja en libertad provisional al futbolista, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía, que cree que persiste el riesgo de huida del acusado, dada su capacidad económica y la elevada pena impuesta. Al final de la vista, Alves intervino por videconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional, y aseguró al tribunal que piensa “llegar al final” en este caso porque cree en la justicia. “Creo en la justicia. No voy a huir”, aseguró.La periodista de La Vanguardia Mayka Navarro avanzó que la resolución de esta vista se conocerá hoy. “Parecía que Inés Guardiola, la abogada de Dani Alves, se quedaba en el interior de la sala esperando si había resolución.. Había algún indicador que hacía sospechar que la resolución sería hoy (ayer para el lector). Pero finalmente, Inés Guardiola nos ha atendido y se ha retirado. Con lo cual, entendemos que no pasará de mañana (por hoy). Esta semana tiene que ser”, dijo Navarro.La Audiencia tiene que decidir sobre los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa han presentado contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel.

Fue condenado a 4,5 años, ha cumplido más de un año en la cárcel y Fiscalía y acusación piden más pena

La Fiscalía, que en su recurso pide a la Audiencia que condene a Alves a nueve años de cárcel, ha pedido al tribunal que mantenga en prisión al futbolista, argumentando que sigue existiendo riesgo de fuga.