Javaloyes deja el Lleida

El Lleida Esportiu anunció ayer en un comunicado que el hasta ahora director general del club, Vicente Javaloyes, había dimitido y quedaba desvinculado del club tras algo más de dos años de vinculación con la entidad ocupando este cargo.

Javaloyes entró en el club junto a Luis Pereira, cuando este asumió la presidencia en enero de 2022, como mano derecha del gallego en la gestión del día a día de la entidad, pero la relación entre ambos se ha ido distanciando en los últimos meses y el presidente había ido perdiendo su confianza en él, hasta el punto de llevarle a renunciar al puesto de director general. Este cargo será asumido por Marta Pereira, prima del presidente y hasta la fecha directora del área de administración en la entidad y también presidenta de la Fundación del club.El club también anunció que Marc Torres, abogado de la entidad, asumirá las funciones de adjunto a la presidencia. Asimismo, emplazó a una rueda de prensa aún por convoca las explicaciones sobre este cambio en la estructura directiva. El propio Javaloyes también publicó un mensaje en la red social X en el que agradeció “los mensajes de afecto” recibidos y anunció que “en su momento compartiré lo que ha pasado”, presumiblemente en otra rueda de prensa, aunque reveló que “necesito unos días de descanso”.

Fuentes del Lleida Esportiu contactadas por SEGRE rechazaron valorar los motivos de la salida, aunque señalaron que “el club estará abierto a contestar todo tipo de preguntas cuando sea el momento”. Sin embargo,revelaron que su marcha no hasido una cosa “de hoy para mañana”, confirmando así que las discrepancias venían de lejos y que la dimisión no ha sido una sorpresa para la entidad, como demostró su rápida reacción para anunciar la nueva estructura en los despachos.El club dará más detalles sobre la nueva estructura en rueda de prensa, pero no presentará grandes cambios respecto la gestión actual.

El cambio en los despachos no varía los objetivos deportivos

Las mismas fuentes consultadas por SEGRE apuntaron que el cambio en la estructura del club no tiene ninguna vinculación sobre el rendimiento deportivo ni varía los objetivos del equipo, en plena lucha por el liderato y, por consiguiente, el ascenso directo con el Badalona Futur, que se encuentra cuatro puntos por delante, y cuya plaza debe asumir el Atlètic Lleida de cara a la próxima temporada. Desde la entidad también apuntan que dicha cuestión no ha sido decisiva en la marcha de Javaloyes y que el proyecto del club “sigue por el mismo camino”.