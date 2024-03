Javaloyes deixa el Lleida

El Lleida Esportiu va anunciar ahir en un comunicat que el fins ara director general del club, Vicente Javaloyes, havia dimitit i quedava desvinculat del club després d’una mica més de dos anys de vinculació amb l’entitat ocupant aquest càrrec.

Javaloyes va entrar al club juntament amb Luis Pereira, quan aquest va assumir la presidència el gener del 2022, com a mà dreta del gallec en la gestió del dia a dia de l’entitat, però la relació entre ambdós s’ha anat distanciant en els últims mesos i el president havia anat perdent la seua confiança en ell, fins al punt de portar-lo a renunciar al lloc de director general. Aquest càrrec serà assumit per Marta Pereira, cosina del president i fins a la data directora de l’àrea d’administració a l’entitat i també presidenta de la Fundació del club. El club també va anunciar que Marc Torres, advocat de l’entitat, assumirà les funcions d’adjunt a la presidència. Així mateix, va demanar una roda de premsa encara per convocar per donar les explicacions sobre aquest canvi en l’estructura directiva. El mateix Javaloyes també va publicar un missatge a la xarxa social X en el qual va agrair “els missatges d’afecte” rebuts i va anunciar que “en el seu moment compartiré el que ha passat”, presumiblement en una altra roda de premsa, malgrat que va revelar que “necessito uns dies de descans”.Fonts del Lleida Esportiu contactades per SEGRE van rebutjar valorar els motius de la sortida, tot i que van assenyalar que “el club estarà obert a contestar tota mena de preguntes quan sigui el moment”. Tot i això,van revelar que la seua marxa no ha estat una cosa “d’avui per a demà”, confirmant així que les discrepàncies venien de lluny i que la dimissió no ha estat una sorpresa per a l’entitat, com va demostrar la ràpida reacció per anunciar la nova estructura als despatxos. El club donarà més detalls sobre la nova estructura en roda de premsa, però no presentarà grans canvis respecte a la gestió actual.

El canvi als despatxos no varia els objectius esportius

Les mateixes fonts consultades per SEGRE van apuntar que el canvi en l’estructura del club no té cap vinculació sobre el rendiment esportiu ni varia els objectius de l’equip, en plena lluita pel liderat i, per tant, l’ascens directe amb el Badalona Futur, que es troba quatre punts al davant, i la plaça del qual ha d’assumir l’Atlètic Lleida de cara a la temporada vinent. Per una altra banda, des de l’entitat també apunten que l’esmentada qüestió no ha estat decisiva en la marxa de Javaloyes i que el projecte del club “segueix pel mateix camí”.