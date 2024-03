Rozan la salvación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu está un poco más cerca de certificar la permanencia después de ganar (99-95) el pasado jueves al Gran Canaria en un partido agónico, casi épico que duró dos horas y 45 minutos y que se resolvió después de cuatro prórrogas, algo nunca visto en un Palau d’Esports que pudo respirar aliviado. El equipo del Alt Urgell pasó de tener el partido perdido, lo que le hubiera supuesto caer de lleno a la zona de descenso porque Barça y Celta habían vencido, a ganarlo gracias a un triple de Soler sobre la bocina que forzaba la cuarta prórroga, donde las leridanas fueron muy superiores a un cuadro canario casi sin efectivos por las faltas y al que ahora supera por dos victorias a cuatro partidos para acabar la Liga.

El partido fue de una igualdad absoluta, en el que ninguno de los dos equipos tuvo nunca opciones de romperlo. Las leridanas llegaron a tener seis puntos de renta (13-7) al inicio y las canarias cinco (30-35) al final del segundo cuarto. En el resto del duelo las diferencias fueron mínimas y los empates fueron casi una constante. El Cadí, que ayer recuperaba a Ramette después de un mes de baja y a Guri, baja ante el Zaragoza, vivió al comienzo de los puntos de sus dos principales interiores, Remenarova y Rivers, que jugaron la friolera de 54 y 46 minutos, respectivamente, y que acabaron con molestias físicas.Ambas, junto a Brown, contrarrestaron el poderío interior de Astou Ndour, que volvió a las pistas en enero tras ocho meses fuera por maternidad. La internacional española de origen senegalés hacía y deshacía a su antojo desde todas las posiciones y mantenía a su equipo a flote ante el empuje de un Cadí un tanto irregular y fallón, sobre todo desde los 6,75 (1 de 11 al descanso). El intercambio en el mando del marcador fue una constante a partir del tercer cuarto, en el que apareció Júlia Soler. La de Banyoles fue clave con sus triples. El primero situó el 54-53 para cerrar el tercer asalto y el segundo puso el 63-62 a poco más de dos minutos para acabar el tiempo reglamentario. Tras varios errores de ambos conjuntos, Brown tuvo la oportunidad de situar la ventaja en tres puntos a doce segundos del final, pero erró uno de los tiros libres y Ndour, en el último suspiro y tras capturar un rebote, forzó la prórroga, la primera de las cuatro que se jugaron y que el Gran Canaria afrontó sin su estrella, que cometió de forma absurda su quinta falta nada más arrancar el tiempo extra.Remenarova, con cuatro puntos seguidos, fue clave para forzar la segunda prórroga, en la que el Cadí tuvo la última bola para ganar. En la tercera la situación fue al revés. Un triple de Joville a siete segundos del final (86-89) puso contra las cuerdas a las urgelenses, pero Soler, con un triple en el último suspiro, forzó el cuarto y último tiempo extra en el que el Cadí supo jugar sus bazas ante un rival ya con menos efectivos para sumar una victoria que vale media permanencia.

Téllez: “Esto es mérito de la gente que nos acompaña en el Palau”

Fabián Téllez acabó el partido exhausto por la tensión y destacó la entrega de sus jugadoras y el apoyo de la afición. “Las jugadoras siempre lo dejan todo sobre la pista, esta vez hemos tenido suerte. Esto es mérito también de la gente que nos acompaña. Siempre lo hemos dicho, esto tiene sentido por ellos, si el Palau no estuviera lleno cada partido no tendría ningún sentido tener un equipo en la Liga Femenina en la ciudad, y nosotros lo sabemos. Lo único que hemos dicho en el vestuario es que teníamos que estar, yo el primero, a la altura de la gente que nos venía a ver”, señaló el técnico, que añadió: “Ellas acostumbran a jugar con una rotación muy corta porque cinco o seis jugadoras tienen mucha calidad, pero nosotras también. Hoy hemos tenido una rotación corta para intentar sacar el partido y hemos sido capaces de no permitirles correr al contragolpe, y eso ha sido una de las claves”.