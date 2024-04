El AEM, con pie y medio en el play off

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM dio ayer un golpe encima de la mesa en sus opciones de disputar el play off, que no es definitivo, pero poco le falta. Con un gol tempranero de Aithiara, el equipo leridano se impuso en el duelo directo ante el Alba Fundación (1-0), al que eliminó de una lista de oponentes para entrar en el play off que solo tiene ya un superviviente: el Logroño.

El equipo riojano, rival de las leridanas en la última jornada, es el único que puede evitar que el AEM dispute la promoción, pero tiene que hacer un tramo final perfecto, porque está a siete puntos del equipo de Rubén López, con nueve por disputar. Así, el AEM necesita tres puntos en las últimas tres jornadas para no depender de nadie más para sellar la promoción, después de su solvente victoria de ayer, que no solo le hizo poner pie y medio en la lucha por el ascenso, sino que le permitió ascender de la sexta a la quinta plaza, superando al Alhama –su próximo rival tras el parón de selecciones– y empatar a puntos con el cuarto, Osasuna.El conjunto leridano sabía que el partido era una final para el Albacete, pero las jugadoras del AEM también afrontaron el choque como tal, haciendo otra de sus innumerables demostraciones de solvencia, con la decimotercera portería a cero de la Liga, acompañada por una enorme dosis de entrega.La primera en demostrarla fue Aithiara, que llevaba dos partidos arrancando desde el banquillo, y tardó solo ocho minutos en demostrar que su titularidad era merecida, ya que entonces anotó el 1-0. En la primera acción de peligro, Elisa recuperó un balón en la banda derecha, superó a dos rivales y puso un centro al segundo palo desde tres cuartos de campo, que la canaria remató de primeras con una volea muy plástica para adelantar a su equipo.El botín para el conjunto leridano era enorme, por lo que pudo hacer lo que mejor sabe, defender sin sufrir e intentar aprovechar los espacios que dejaba el rival a la espalda de su defensa. El conjunto manchego lo intentaba sin éxito con juego directo y empezó a frustrarse haciendo constantes faltas. Una trampa en la que también cayó el AEM, porque el balón parado fue la única vía de las visitantes para crear peligro. De hecho, en el 15, Leire Peña rozó el empate, con una falta lateral que envió a la cruceta, en lo que fue el único aviso del Albacete antes del descanso. El equipo leridano lo intentó más, pero tuvo el mismo éxito.Ni Anita ni Peñalver encontraron puerta en sendos cabezazos a la salida de un córner, al contrario que Elisa Tomé, en una jugada embarullada en el área al filo del descanso que la alicantina recogió para rematar superando a la meta Laura Sánchez, aunque bajo palos apareció la central Teruel para evitar el gol.En la segunda mitad, el Albacete recurrió a la clásica fórmula de acumular delanteras para encontrar el gol. El técnico Mikel Crespo cambió el sistema, primero del 4-4-2 en rombo a un 4-2-4 y después quemó todas las naves con un 3-4-1-2, pero la producción ofensiva visitante no pasó de un intento de pase de la muerte de Elena que Peñalver rechazó y un córner rematado alto por Herrero en el añadido.Las faltas y el juego directo fueron una constante también en los segundos 45 minutos, en los que la capitana Anita estuvo imperial para ganar casi todos los duelos aéreos y Aithiara rozó su doblete en dos ocasiones. Primero, en una falta lateral desde la derecha que Laura Sánchez sacó bajo palos (58’) y después en una volea espectacular que salió rozando el palo (73’). No llegó el segundo para dar aún más tranquilidad a un AEM que no mostró un atisbo de dudas para amarrar una victoria importantísima en un Recasens que quiere vivir cosas aún más grandes en este final de temporada.

“No podemos renunciar a nada, porque este equipo cree mucho en el proyecto, lo que planteamos y tenemos que ir a por todas”. Así de contundente se mostró el técnico del AEM, Rubén López, después de que su equipo lograra una victoria que calificó como “importantísima, porque ha sido un partido muy complicado, con muchas faltas, pocas oportunidades y hemos podido aprovechar la nuestra”.

El entrenador alabó que “ha madurado y sabe manejarse bien con marcadores ajustados” y destacó la capacidad de “ser fuertes en el juego directo y las segundas jugadas”.Además, evitó entrar a valorar el margen de siete puntos respecto al Logroño y pidió “centrarse solo en el próximo partido”. Además, destacó que “las jugadoras tienen ambición y mucha hambre, porque muchas de ellas perdieron la categoría la temporada pasada y después de un año tan duro, no quieren dejar pasar esta situación de estar ahí arriba”.Por su parte, la capitana Anita Velázquez también destacó “que el equipo tiene ambición y hoy hemos hecho un buen trabajo, porque nos hemos adelantado y esto nos ha dado un plus de confianza para estar tranquilas”. “Tenemos que seguir en esta línea, porque lo que estamos consiguiendo tiene un valor inmenso”, añadió. Además, Laura Martí señaló que “tenemos una defensa muy segura y esto es clave para sumar” y dijo que “poder llegar a jugar un play off con el equipo de mi tierra, en el que llevo desde los 12 años, es un orgullo increible y si lo logramos será brutal”.