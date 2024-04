El AEM exige más apoyo

El AEM está muy descontento por la actitud con que la Paeria recibe sus propuestas de mejora de su campo, el Municipal Recasens. Así lo expresó el presidente del club, Paco García, quien, en declaraciones a SEGRE, lamentó que hace dos semanas mantuvo una reunión con representantes municipales en las que presentó “iniciativas y propuestas para mejorar las instalaciones deportivas y promover el desarrollo del deporte en nuestras instalaciones (de titularidad municipal)” que, según él, fueron recibidas “con actitud cautelosa” por parte del ayuntamiento, a quien acusó de “estar más preocupado por cubrirse las espaldas que por apoyar nuestras iniciativas”.

En su toma de posesión como presidente el pasado noviembre, el dirigente expuso la necesidad de construir un campo más en la instalación y presentó el proyecto de construir una residencia para deportistas, además de seguir mejorando la propia instalación. En su declaración, lamentó que “no logramos transmitir la importancia y el potencial de nuestras ideas” y también denunció que “en la última semana aparecieron ratas en el gimnasio y, a día de hoy, tras haber llamado varias veces, el consistorio no ha actuado”.En esa línea, García destacó que “cada vez que enviamos un parte, tardan como mínimo 20 días en presentarse”, por lo que el club muchas veces actúa por sus propios medios.

El concejal de Deportes de la Paeria, Jackson Quiñónez, negó a SEGRE cualquier tipo de discriminación con el AEM y destacó que “intentamos dar todas las facilidades para que tenga los equipamientos al 100%, como a todos los clubs”. Sin embargo, reconoció que “no sé si es por el cambio de directiva, pero nos está costando poder quedar con la entidad para poner en línea los equipamientos y, como pasa con todo el mundo, a veces no somos lo ágiles que nos gustaría, pero nos hacemos cargo de cualquier reparación de las instalaciones”. Además, reiteró que “apoyamos mucho al club, tanto que por primera vez en la historia de la ciudad tiene una subvención nominativa”.

El equipo femenino necesita un triunfo para asegurar el play off

Con la victoria del domingo, el primer equipo femenino dejó bien encarriladas sus opciones de disputar el play off de ascenso a Liga F, ya que a falta de tres jornadas por disputar, el equipo leridano saca siete puntos al único equipo que puede arrebatarle la plaza de promoción, el Logroño, que es su rival en la última jornada.Por ello, el equipo leridano necesita sumar un triunfo para asegurar su presencia en el play off o esperar una derrota del conjunto riojano, con lo que ya sería matemáticamente equipo de promoción. De hecho, la única forma en que el AEM puede quedar fuera del play off es si no gana en ninguno de sus dos próximos partidos, ante el Alhama fuera y ante el ya descendido Athletic Club B en casa, y pierde el duelo directo en Logroño. Con el resto de combinaciones y también siempre que puntúe en la última jornada, disputará el ascenso.Además, el triunfo del domingo le permitió subir a la quinta plaza, superando al Alhama, al que ahora saca dos puntos y a quien se enfrentará tras el parón, y también empató a puntos con el cuarto, Osasuna, que tiene ganado el ‘average’ y queda por encima. Dicha cuarta plaza también otorga el factor campo en el play off, por lo que el conjunto leridano tiene más alicientes para el final de Liga.Cabe recordar, que el play off, al estar líder el Barça B, enfrentaría al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto, en un cruce a doble partido, que decidiría la final, también a doble partido, para la otra plaza de ascenso.

Sin avances en el necesario cambio del césped del Recasens

Desde el club, también lamentan que aún no han recibido ningún comentario por parte del ayuntamiento sobre el cambio del césped artificial que requiere el Recasens para que el primer equipo femenino pueda seguir jugando en él la temporada que viene. El reglamento de la Federación Española establece para la categoría del AEM que el césped artificial de los campos puede tener una antiguidad máxima de ocho años para poder competir. Al fin de esta temporada se cumplirán dicho plazo, por lo que si el césped no se renueva antes de arrancar el próximo curso, el equipo femenino deberá buscar otro campo para jugar como local.