L'AEM exigeix més suport

L’AEM està molt descontent per l’actitud amb què la Paeria rep les propostes de millora del camp, el Municipal Recasens. Així ho va expressar el president del club, Paco García, que, en declaracions a SEGRE, va lamentar que fa dos setmanes va mantenir una reunió amb representants municipals en què va presentar “iniciatives i propostes per millorar les instal·lacions esportives i promoure el desenvolupament de l’esport a les nostres instal·lacions (de titularitat municipal)” que, segons ell, van ser rebudes “amb actitud cautelosa” per part de l’ajuntament, a qui va acusar d’“estar més preocupat per cobrir-se l’esquena que per donar suport a les nostres iniciatives”.

En la presa de possessió com a president el novembre passat, va exposar la necessitat de construir un camp més a la instal·lació i va presentar el projecte de construir una residència per a esportistes, a més de continuar millorant la mateixa instal·lació. En la seua declaració, va lamentar que “no aconseguim transmetre la importància i el potencial de les nostres idees” i també va denunciar que “en l’última setmana van aparèixer rates al gimnàs i, a dia d’avui, després d’haver-los trucat diverses vegades, el consistori no ha actuat”. En aquesta línia, García va destacar que “cada vegada que enviem un informe, tarden com a mínim 20 dies a presentar-se, per la qual cosa el club moltes vegades actua pels seus propis mitjans”.

El regidor d’Esports de la Paeria, Jackson Quiñónez, va negar a SEGRE qualsevol tipus de discriminació amb l’AEM i va destacar que “intentem donar totes les facilitats perquè tingui els equipaments al 100%, com a tots els clubs.” Tanmateix, va reconèixer que “no sé si és pel canvi de directiva, però ens està costant poder quedar amb l’entitat per posar en línia els equipaments i, com passa amb tot el món, de vegades no som tan àgils com ens agradaria, però ens fem càrrec de qualsevol reparació de les instal·lacions”. A més, va reiterar que “donem molt suport al club, tant que per primer cop en la història de la ciutat té una subvenció nominativa”.

L’equip femení necessita un triomf per assegurar el play-off

Amb la victòria de diumenge, el primer equip femení va deixar ben encarrilades les opcions de disputar el play-off d’ascens a Lliga F, ja que a falta de tres jornades per disputar, l’equip lleidatà treu set punts a l’únic equip que pot arrabassar-li la plaça de promoció, el Logronyo, que és el seu rival en l’última jornada.Per això, l’equip lleidatà necessita sumar un triomf per assegurar-se la presència al play-off o esperar una derrota del conjunt riojà, amb la qual cosa ja seria matemàticament equip de promoció. De fet, l’única manera com l’AEM podria quedar fora del play-off és si no guanya en cap dels seus dos pròxims enfrontaments, davant de l’Alhama fora i contra el ja descendit Athletic Club B a casa, i perd l’encontre directe contra el Logronyo. Amb la resta de combinacions i també sempre que puntuï en l’última jornada, disputarà l’ascens.A més, el triomf de diumenge li va permetre pujar a la cinquena plaça, superant l’Alhama, a qui ara treu dos punts i a qui s’enfrontarà després de l’aturada, i també va empatar a punts amb el quart, Osasuna, que té guanyat l’average i queda per sobre. L’esmentada quarta plaça també atorga el factor camp en el play-off, per la qual cosa el conjunt lleidatà té més al·licients per al final de Lliga.Val a recordar que al play-off, al ser líder el Barça B, enfrontaria el tercer contra el sisè i el quart contra el cinquè, en un encreuament a doble partit, que decidiria la final, també a doble partit, per a l’altra plaça d’ascens.

Sense avanços en el necessari canvi de la gespa del Recasens

Des del club també lamenten que encara no han rebut cap comentari per part de l’ajuntament sobre el canvi de la gespa artificial que requereix el Recasens perquè el primer equip femení hi pugui continuar jugant la temporada que ve. El reglament de la Federació Espanyola estableix per a la categoria de l’AEM que la gespa artificial dels camps pot tenir una antiguitat màxima de vuit anys per poder competir. Al final d’aquesta temporada es complirà aquest termini, per la qual cosa si la gespa no es renova abans d’arrancar el curs vinent, l’equip femení haurà de buscar un altre camp per jugar com a local.