Investigan cuentas de Piqué por su vínculo con Rubiales

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda investiga cuentas bancarias y diversas sociedades del exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, según publicó ayer la Vanguardia, con el objetivo de ver si hay vínculos con los negocios de Luis Rubiales que investiga la Justicia. La magistrada investiga a Piqué por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Por ello, según desveló el rotativo barcelonés, habría reclamado datos e información de 89 cuentras bancarias, así como de 27 sociedades del exazulgrana.

Por ello, la Guardia Civil considera “de imperiosa necesidad” comprobar si Piqué entregó “dádivas” a Luis Rubiales “o a otros directivos” de la Federación por la “negociación” para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. También solicitó el pasado mes de septiembre a la jueza que investiga este contrato de la Supercopa y otros vinculados a la RFEF que remitiese otra comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre la “trazabilidad completa de los fondos recibidos por Kosmos”, sociedad administrada por Piqué.Por otra parte, un informe de la Guardia Civil asevera que la RFEF habría incurrido en “sobrecostes” en la gestión de viajes durante la etapa como presidente de Luis Rubiales, y matiza que entre 2018 y 2022 la agencia de viajes Globalia facturó a la Federación casi 80 millones.Así consta en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que esos sobrecostes se infieren de las declaraciones recabadas al ex jefe de prensa de la Selección Española de Fútbol Sala Abel Martín García. Tras el descubrimiento de esos excesos en pagos de viajes, los agentes pusieron el foco sobre las personas encargadas del Departamento de Viajes de la RFEF y sobre las agencias de viajes contratadas desde el nombramiento de Luis Rubiales.

Niega que tratara con prostitutas en una entrevista

Luis Rubiales desmintió, en una entrevista al programa de Ana Pastor “El Objetivo”, en La Sexta, todas las acusaciones que pesan sobre él, desde la agresión sexual a Jenni Hermoso y coacciones para que testificara en su favor, a que amañara contratos o recibiera “mordidas”. El momento más surrealista de la conversación fue cuando Pastor le interpeló por las acusaciones de su propio tío de que participaba en fiestas con prostitutas y le espetó que “si me ponen suero de la verdad y me preguntan si he estado con una prostituta voy a decir que no”.

Carlos Herrera será candidado a la RFEF

Carlos Herrera, comunicador de la Cadena COPE, confirmó ayer que se presentará como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) “para limpiar” y “regenerar” la entidad.

AFE cree “insostenible” la situación federativa

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó ayer su “máxima preocupación” por la “situación insostenible” de la RFEF, al tiempo que reclamó la adopción de medidas extraordinarias ante la misma.

Gruconsa abre una “auditoría exhaustiva”

La constructora Gruconsa, que trabajó con la RFEF en la reforma de La Carguja, confirmó obras por valor de más de 3 millones y anunció una “auditoría interna exhaustiva” para comprobar los contratos.