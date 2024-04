El Vila-sana busca hoy en Gijón su segunda Final Four

El Vila-sana busca hoy en Gijón (19.15) la que sería su segunda Final Four, y de forma consecutiva, en la Liga de Campeones. Para ello debe remontar el 2-3 que el equipo asturiano consiguió en el partido de ida, disputado el pasado 23 de marzo en el Municipal leridano. Además de este resultado en contra, las del Pla d’Urgell tienen que superar a un equipo que en estos últimos años se ha convertido en su ‘bestia negra’. Aunque han logrado vencerlas en algún partido de Liga, en los encuentros en los que se han decidido títulos el triunfo ha caído siempre del lado asturiano.

“Tenemos que estar muy concentradas y no olvidar que tenemos que estar muy bien en defensa”, explicaba ayer el entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero. “Si salimos pensando solo en atacar porque tenemos que remontar el resultado del partido de ida, lo vamos a pasar muy mal. Es imprescindible que estemos muy centradas en defensa”, añadía el entrenador.Aseguraba ayer que “sabemos lo que hay que hacer, ganar, y eso pasa por tener un nivel de concentración muy alto”. Insistiendo en el resultado de la ida, valoraba que “no se ajusta con lo que pasó en la pista. Pienso que jugamos un buen partido y merecimos ganar. Lo importante es que aprendamos de los errores”, señalaba Rodero, que tampoco podrá contar en este encuentro con Maria Porta.Después del empate que el Vila-sana logró en la pista del Voltregà el pasado miércoles (2-2), en partido de Liga, en un encuentro del que Rodero explica que “hicimos una primera parte muy buena y una segunda mala”, el técnico espera que, en un duelo trascendental como el de hoy, la suerte les favorezca, por una vez, en la Champions. “Creo que hemos jugado muy buenos partidos que no se han visto acompañados por los resultados. Hemos merecido ganar en varios de ellos. A ver si ahora cambia la suerte”. La Final Four se disputará los días 27 y 28 de este mes.Este no es el único título que está en juego este mes, ya que del 18 al 20 se disputa en Vilafranca del Penedès la Copa de la Reina, en la que tendrá el Vila-sana como primer rival, en cuartos, al Coruña. También tiene prácticamente sellado el play off por el título de Liga.