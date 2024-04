El Vila-sana busca avui a Gijón la segona Final Four

El Vila-sana busca avui a Gijón (19.15) la que seria la seua segona Final Four, i de forma consecutiva, a la Lliga de Campions. Per a això ha de remuntar el 2-3 que l’equip asturià va aconseguir en el partit d’anada, disputat el 23 de març passat al Municipal lleidatà. A més d’aquest resultat en contra, les del Pla d’Urgell han de superar un equip que en aquests últims anys s’ha convertit en la seua bèstia negra. Malgrat que han aconseguit vèncer-les en algun partit de Lliga, en els encontres en els quals s’han decidit títols el triomf ha caigut sempre del costat asturià.

“Hem d’estar molt concentrades i no oblidar que hem d’estar molt bé en defensa”, explicava ahir l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero. “Si sortim pensant només a atacar perquè hem de remuntar el resultat del partit d’anada, ho passarem molt malament. És imprescindible que estiguem molt centrades en defensa”, afegia l’entrenador.

Assegurava ahir que “sabem el que cal fer, guanyar, i això passa per tenir un nivell de concentració molt alt”. Insistint en el resultat de l’anada, valorava que “no s’ajusta amb el que va passar a la pista. Crec que vam jugar un bon partit i vam merèixer guanyar. L’important és que aprenguem dels errors”, assenyalava Rodero, que tampoc no podrà comptar en aquest partit amb Maria Porta.Després de l’empat que el Vila-sana va aconseguir a la pista del Voltregà dimecres passat (2-2), en partit de Lliga, en un matx del qual Rodero explica que “vam fer una primera part molt bona i una segona dolenta”, el tècnic espera que, en un duel transcendental com el d’avui, la sort els afavoreixi, per una vegada, a la Champions. “Crec que hem jugat molt bons partits que no s’han vist acompanyats pels resultats. Hem merescut guanyar en alguns encontres. A veure si ara canvia la sort.” La Final Four es disputarà els dies 27 i 28 d’aquest mes.Aquest no és l’únic títol que està en joc aquest mes, ja que del 18 al 20 es disputa a Vilafranca del Penedès la Copa de la Reina, en què el Vila-sana tindrà com a primer rival, a quarts, el Corunya. També té pràcticament segellat el play-off pel títol de Lliga.