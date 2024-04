Victoria crucial del Finques Prats Llista

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista dio ayer un paso más hacia la anhelada permanencia después de golear 2-6 a un rival directo, el Girona, en un gran partido coral y de gran efectividad ofensiva. Con este triunfo, el tercero consecutivo, y a falta de solo tres jornadas para acabar la fase regular, los listados se aseguran prácticamente el factor pista en un hipotético play out y se sitúan a solo dos puntos de la salvación directa que marca el Caldes.

El Finques Prats Llista salió decidido desde el primer segundo a por la victoria, sabedor de que lograrla le mantenía con todas las opciones abiertas de salvarse de forma directa. Aragonès fue quien más cerca estuvo de romper el 0-0 inicial antes de que Nico Ojeda, a los seis minutos, anotara el primer tanto de fuerte disparo desde media distancia. Poco le duró la alegría al conjunto de Edu Amat, que encajó el empate medio minuto después en un remate a la media vuelta de Aguirre que superaba por alto a Javi Sánchez. El partido era un intercambio de golpes y en uno de ellos Folguera volvía a poner por delante a los listados al culminar un contragolpe conducido por Ojeda. El de Bell-lloc recogió la asistencia, dribló a Llaverola y marcó a puerta vacía para situar el 1-2.El Girona volvió a la carga y encadenó dos acciones que a punto estuvieron de acabar en gol. Primero el francés Matthieu, con algo de fortuna, envió la bola al palo, y superado el ecuador de la primera mitad era Biel Nadal el que probaba fortuna desde media pista y Javi Sánchez, en la estirada, a punto estuvo de introducirse la bola en su propia portería. Nadal lo probó de nuevo desde la larga distancia, igual que Domènech, que envió la bola al larguero en el minuto 21. En la jugada posterior fue Aragonès el que tuvo una inmejorable ocasión para incrementar la cuenta, pero Llaverola detuvo el fuerte disparo del barcelonés.La insistencia gerundense tuvo el premio del gol a dos minutos del final en otro trallazo de Domènech, esta vez desde su propia pista que Aguirre logró desviar lo justo para descolocar a Javi Sánchez y restablecer de nuevo las tablas. El Llista apretó en los dos minutos finales en busca del tercero y Moncusí a punto estuvo de marcar, pero Llaverola exhibió sus reflejos a sus 48 años. Y cuando parecía que el marcador ya no se movería antes del descanso, una cesión de Paiva la aprovechaba Aragonès que, de un potente disparo, situaba otra vez en ventaja a los suyos.

En el inicio de la segunda mitad, el Girona salió más metido en el partido y Javi Sánchez tuvo que emplearse a fondo en más de una ocasión para evitar el tanto del empate, sobre todo en un disparo de Aguirre que sacó ‘in extremis’. Los leridanos se sacaron de encima la presión y Nico Ojeda tuvo una inmejorable ocasión para hacer subir el 2-4, pero se topó de nuevo con un gran Llaverola, que unos segundos más tarde nada pudo hacer para evitar el tanto, con algo de suerte, de Jordi Badia, que elevaba la ventaja a dos goles. En pleno dominio listado, Ojeda entraba en el área y Matthieu lo enganchaba con el stick, una acción que le costaba la exclusión y el penalti. Moncusí fue el encargado de ejecutar la pena máxima y Llaverola le negaba el gol al joven delantero listado. Por suerte, el Finques Prats aprovechó la superioridad numérica y a los pocos segundos Ojeda, en una gran acción personal, prácticamente sentenciaba el partido con el quinto tanto. Ya con el partido resuelto, Moncusí redondeaba la goleada en el partido más sólido del Llista en lo que va de la temporada.

“El objetivo ahora tiene que ser mirar hacia arriba y ser ambiciosos”

Edu Amat, técnico del Llista, estaba ayer más que satisfecho, no solo por la victoria, que era crucial, sino también por la imagen dada. “Hemos hecho un partido muy serio, donde el equipo ha tenido muy pocos momentos de desconexión, y eso es lo que me hace estar más contento, esa sensación de que durante casi los 50 minutos hemos sabido hacer lo que tocaba. Además, ha venido acompañado por el acierto ante portería en momentos muy importantes, como el gol que nos daba la ventaja al descanso”, señaló.“Teníamos un objetivo muy claro que era que no se pusieran por delante en el marcador e intentar que cuando fuéramos nosotros delante, alargar la ventaja. No conseguirlo en la primera parte nos ha generado estrés al inicio de la segunda, pero hemos sabido reconducir la situación”, apuntó Amat, que ahora quiere mirar hacia arriba. “Era una jornada clave y con los resultados que se han dado, nuestro objetivo en las tres jornadas que quedan tiene que ser el de mirar hacia arriba y ser ambiciosos”, sentenció.