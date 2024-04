El Alpicat, hoy ante el primer 'match ball' para ascender

El Alpicat afronta hoy en la pista del Alcobendas (17.00) su primer ‘match ball’ para lograr un histórico ascenso a la máxima categoría del hockey estatal masculino, la OK Liga. A falta de cuatro partidos, el equipo leridano tiene una ventaja de 8 puntos sobre el segundo clasificado, el Lloret, que también juega hoy. El Alpicat será equipo de OK Liga si gana esta tarde y el Lloret empata o pierde en casa ante el Palafrugell, cuarto (20.30). Si los leridanos empatan, necesitan para subir que el Lloret pierda. Y si el Lloret gana su partido, sea cual sea el resultado del Alpicat, el ascenso deberá esperar aunque, con esta ventaja y con solo 12 puntos en juego, parece cuestión de tiempo que lo certifique.

Jordi Expósito, entrenador del Alpicat, explicaba ayer que “no vamos a estar pendientes del Lloret. Solo vamos a fijarnos en nosotros, que estamos haciendo un trabajo excelente”. Le preocupa mas la baja por acumulación de Mathias Arnáez. “Es una pista difícil, pocos equipos ganan allí y encima somos uno menos. Todo esto hace que sea un partido complicado, pero de lo que estoy seguro es que el equipo competirá”.Sobre la opción del ascenso quiere quitar presión al equipo. “A principio de temporada todos hubiéramos firmado llegar así a estas alguras de la competición. Presión añadida no tenemos, pero sí es verdad que ya que lo tenemos al alcance, tenemos ganas de hacer realidad el ascenso lo antes posible”.Asegura que “el equipo está tranquilo y con ganas, pero no queremos pensar en subir hasta que lo hayamos logrado”, insiste. “Quedan cuatro partidos por jugar y pensamos que 8 puntos es una ventaja suficiente. Pero es mejor ser prudentes y confiar en el trabajo que estamos haciendo”. Los números le avalan, ya que el Alpicat no ha perdido ni un partido esta temporada.

El Vila-sana recibe al Fraga antes de afrontar la Copa de la Reina

■ Con el play off por el título de Liga virtualmente asegurado, el Vila-sana recibe hoy al Fraga (12.15), en el último partido antes de afrontar la Copa de la Reina, que se disputa del jueves al domingo en Vilafranca del Penedès. Se miden dos equipos que también participan, en el último fin de semana del mes, en la Final Four de la Champions y que han ofrecido duelos muy equilibrados. “Lo afrontamos como un partido más”, explicaba ayer el técnico, Lluís Rodero, que espera que el equipo no muestre secuelas por la intoxicación alimentaria que sufrieron el pasado fin de semana en Gijón. “El jueves había todavía alguna jugadora que no pudo entrenar, pero estarán todas bien”, añadía. “A partir de ahora cada partido es importante y más en un mes tan exigente como este”.