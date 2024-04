L'Alpicat, avui amb el primer match ball per ascendir

L’Alpicat afronta avui a la pista de l’Alcobendas (17.00) el seu primer match ball per aconseguir un històric ascens a la màxima categoria de l’hoquei estatal masculí, l’OK Lliga. A falta de quatre partits, l’equip lleidatà té un avantatge de 8 punts sobre el segon classificat, el Lloret, que també juga avui. L’Alpicat serà equip d’OK Lliga si guanya aquesta tarda i el Lloret empata o perd a casa davant del Palafrugell, quart (20.30). Si els lleidatans empaten, necessiten per pujar que el Lloret perdi. I si el Lloret guanya el seu matx, sigui quin sigui el resultat de l’Alpicat, l’ascens haurà d’esperar encara que, amb aquest avantatge i amb només 12 punts en joc, sembla qüestió de temps que ho certifiqui.

Jordi Expósito, entrenador de l’Alpicat, explicava ahir que “no estarem pendents del Lloret. Només ens fixarem en nosaltres, que estem fent un treball excel·lent”. El preocupa més la baixa per acumulació de Mathias Arnáez. “És una pista difícil, pocs equips guanyen allà i a sobre som un menys. Tot això fa que sigui un partit complicat, però del que estic segur és que l’equip competirà.”Sobre l’opció de l’ascens vol treure pressió a l’equip. “Al principi de temporada tots hauríem firmat arribar així a aquestes altures de la competició. Pressió afegida no tenim, però sí que és veritat que ja que ho tenim a l’abast, tenim ganes de fer realitat l’ascens com més aviat millor”.Assegura que “l’equip està tranquil i amb ganes, però no volem pensar a pujar fins que ho hàgim aconseguit”, insisteix. “Queden quatre partits per jugar i pensem que 8 punts és un avantatge suficient. Però és millor ser prudents i confiar en el treball que estem fent.” Els números l’avalen, ja que l’Alpicat no ha perdut ni un sol enfrontament aquesta temporada.

El Vila-sana rep el Fraga abans d’afrontar la Copa de la Reina

■ Amb el play-off pel títol de Lliga virtualment assegurat, el Vila-sana rep avui el Fraga (12.15), en l’últim partit abans d’afrontar la Copa de la Reina, que es disputa de dijous a diumenge a Vilafranca del Penedès. Es mesuren dos equips que també participen, l’últim cap de setmana del mes, en la Final Four de la Champions i que han ofert duels molt equilibrats. “L’afrontem com un partit més”, explicava ahir el tècnic, Lluís Rodero, que espera que l’equip no mostri seqüeles per la intoxicació alimentària que van patir el cap de setmana passat a Gijón. “Dijous passat hi havia encara alguna jugadora que no va poder entrenar-se, però estaran totes bé”, va afegir. “A partir d’ara cada partit és important i més en un mes tan exigent com aquest”, va concloure.