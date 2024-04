El Barça se agarra a la Liga

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona venció al Cádiz anoche gracias a un gol de chilena Joao Félix para responder a la victoria del líder de LaLiga EA Sports, un Real Madrid que había superado poco antes al Mallorca, y seguir a ocho puntos de la cabeza antes del Clásico. El equipo azulgrana acudirá el próximo fin de semana al estadio Santiago Bernabéu, donde ambos candidatos disputarán un duelo directo por el título.

Xavi hizo rotaciones y solo fueron titulares Ter Stegen, Cubarsí y Sergi Roberto respecto al partido en París

Con una maravillosa chilena, Joao Félix dio la victoria al equipo de Xavi Hernández que, como Ancelotti, también tocó su alineación pensando en el PSG. Solo repitieron, respecto al choque de ida ante el cuadro francés Ter Stegen, Cubarsí y Sergi Roberto. El resto que jugó en el Parque de los Príncipes, inició el choque desde el banquillo.El Cádiz, necesitado de puntos para salir del descenso, firmó un partido discreto. No generó muchas ocasiones. Apenas una de Javi Hernández en la primera parte, un gol anulado a Juanmi por fuera de juego, otro intento de Chust y un paradón de Ter Stegen a disparo de Samassekou. Eso fue todo. Pocos sustos para el Barcelona, que cuando bajó sus prestaciones contó con Yamine Lamal, Koundé y Pedri para la última media hora. El Cádiz no fue capaz y Joao Félix, con un disparo al palo, pudo sentenciar para culminar su gran partido en el que el portugués fue el gran protagonista de la victoria de su equipo.Los de Xavi Hernández salieron ilesos del Nuevo Mirandilla, donde los locales se jugaban también mucho en la jornada 31. El cuadro andaluz seguirá marcando el descenso al no encontrar recursos ante un Barça que, pese a novedoso en su alineación, estuvo serio y apenas concedió atrás, sexta portería vacía seguida en Liga.El conjunto azulgrana alargó su buen momento, en especial con la convicción atrás a pesar de la rotación, no en un Pau Cubarsí que siguió acumulando elogios, y sin un Robert Lewandowski que arriba estaba siendo clara referencia en los suyos. Joao Félix, Vitor Roque y Ferran Torres fue la opción ofensiva.Al Barça le salió bien la jugada de dosificar pensando en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain y, el próximo domingo, la visita al Santiago Bernabéu donde puede estar su última carta para dar emoción a la Liga. Joao Félix, que pidió ser de los habituales, cazó un balón en saque de esquina de manera acrobática para hacer el 0-1.

Antes del descanso, Chust salvó bajo palos el 0-2 de Fermín. Con la renta, el Barça estuvo cómodo, aunque el Cádiz trató de estirarse sobre la hora de encuentro. Juanmi marcó en fuera de juego claro y Chust probó suerte con un cabezazo que se fue desviado. El equipo azulgrana perdió la posesión y, en su momento más delicado, volvió a aparecer Joao Félix con buenas ocasiones para sentenciar.Ter Stegen tuvo que aparecer ante Samassekou, que fue el cadista que más cerca estuvo en la reacción que buscó el técnico Mauricio Pellegrino pero, con los cambios, la entrada de Pedri, Raphinha y Yamal, el Barça terminó entero y sin sufrir para volver a estar a ocho puntos del Madrid, con pilas cargadas y confianza intacta en luchar hasta el final.

El Real Madrid venció (0-1) al Mallorca en Son Moix, con lo que da un paso adelante a las puertas de una semana en la que se jugará, ante el Manchester City, seguir en la Champions y, el próximo domingo, el Clásico de la Liga contra el Barcelona.

Los de Carlo Ancelotti cumplieron en una cancha exigente, con rotaciones pensando en la visita al Etihad tras el 3-3 de esta semana, con un gol de Aurelien Tchouameni en el inicio del segundo tiempo (47’). Fue cuando el Madrid se decidió a buscar el gol y apenas tardó tres minutos en encontrarlo para reforzar su liderado en Mallorca.Los locales, tras el golpe de perder la final de la Copa del Rey y el desgaste físico y anímico, tuvieron sus ocasiones, pero Lunin estuvo muy acertado. El Mallorca tuvo sus ocasiones, pero tuvo que ceder ante el acierto que sí tuvo el Madrid.

El Atlético ganó al Girona, merced a un partido con polémica al no señalar el árbitro un penalti a favor de los gerundenses, y acecha la tercera plaza del equipo catalán.

Xavi: “Queríamos ganar para meterle presión al Madrid”

Xavi Hernández dijo tras el partido que “sabíamos que veníamos a sufrir. El Cádiz es un equipo ordenado, agresivo, ha mejorado en la presión tras pérdida” y añadió que “hemos hecho un partido serio. Queríamos ganar para meter presión al Real Madrid. Es verdad que al final, hemos sufrido pero son tres puntos importantes”, explicó.De Joao Félix dijo que “es un jugador de talento. Está feliz. El gol es un golazo, pero, además, presiona, entiende cuándo tiene que ir por dentro o por fuera. Lo ha hecho de maravilla”.“Añadió que “es evidente que estamos en el mejor momento de la temporada. Y ahora viene lo mejor. El martes es una auténtica guerra, y luego el Clásico. Viene lo bonito y lo emocionante”. “No tenía ninguna duda de que daríamos un paso adelante como grupo”, concluyó

“Buen partido en un campo que no es fácil”

El portugués, autor del gol de la victoria, dijo a Movistar Plus que “hemos hecho un buen partido en un campo que no es fácil. Hemos sufrido mucho pero es que el Cádiz se está jugando también la vida” y añadió que “todos trabajamos para ser titulares. Yo quiero estar dentro del campo lo máximo posible”.

“Hemos sabido sufrir en el tramo final”

Marcos Alonso que volvía al equipo, dijo que “estamos contentos con los tres puntos. Era un partido complicado y hemos sabido sufrir en el tramo final. Feliz por estar de vuelta, se me ha hecho largo”, añadió.

“Ahora a pensar en la Champions y el Clásico”

Fermín valoró la victoria en “un campo complicado y un rival incómodo. Ahora a pensar en la Champions y después en el Clásico” y añadió que “somos un equipo más sólido”.

Deco dice que aún no hay plan sobre Xavi

En declaraciones a Movistar, el director deportivo Deco dijo que “de momento, no hay un plan” sobre Xavi. “Si hay alguno, ya lo hablaremos”.