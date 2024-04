Exhibición con récord

“¡Volem ACB!, ¡Volem ACB!” era el grito unánime con el que la afición despidió ayer en el Barris Nord a los jugadores del ICG Força Lleida, después de asistir a una nueva exhibición del equipo de Gerard Encuentra, que se impuso por 91-77 al Alicante, otro equipo de la zona alta de la clasificación. Fue un nuevo “show time” de los leridanos plasmado en unos tres primeros cuartos excelentes, lo que les llevó a disponer al final de este tercer periodo de una ventaja de 30 puntos, 80-50. El el último levantaron el pie del acelerador, pero la victoria ya estaba encarrilada. Con este triunfo el ICG Força Lleida iguala el récord histórico de victorias en la fase regular, 22, las mismas que en las dos temporadas anteriores, siempre con Gerard Encuentra en el banquillo. Y eso a falta de cuatro jornadas para acabar la fase regular. Con la de ayer, el equipo encadena cinco victorias en el Barris Nord, también cinco en la competición liguera, en la que ha ganado 10 de los últimos 11 partidos que ha jugado.

El partido empezó bien para el ICG. Brito culminó con canasta el primer ataque y Villar, tras un robo de balón, puso el 4-0 y ya en ningún momento del choque el equipo dejó de mandar en el marcador.Kostadinov anotó la primera canasta para el Alicante, a la que respondió Krutwig en el inicio de su estelar actuación y un triple de Matulionis empezó a abrir la brecha (9-4) a falta de 7.46 para acabar el periodo. Con 13-6, otra canasta de un inspirado Brito obligó al técnico del Alicante a parar por primera vez el partido. No le sirvió para cerrar la herida y Brito, con un triple, puso el 18-9 a 3.24. El Alicante se encomendó a los triples de Davison y Harris –sus mejores anotadores–, pero el primer cuarto se cerró con un 26-18 para los leridanos.El Força Lleida mantuvo el control del juego en un segundo periodo que empezó con cinco puntos de Kuath, que aportó dos más desde la línea de tiros libres, mientras el Alicante mantenía las distancias con los triples de Harris (34-26 a falta de 6.11). Varela, Krutwig y un triple de Lobo dispararon el marcador, que llegó al 41-28 a 3.58, para llevar el partido al descanso con 49-35.El tercer cuarto fue el de la ratificación del dominio leridano, sobre un Alicante que no encontraba la manera de frenar el juego ofensivo de un ICG Força Lleida al que la afición llevaba en volandas. “¡Aixó es el Barris Nord!”, tronaba la grada, mientra que, con un juego coral, la diferencia no hacía más que aumentar. Cinco puntos consecutivos de Cuéllar, con canasta y triple, cerraron el tercer cuarto con un brutal 80-50.La diferencia la amplió Varela nada más iniciarse el último periodo, 82-50, pero a partir de aquí el Alicante pudo maquillar el marcador porque los leridanos bajaron la intensidad, conscientes de que la victoria y el récord estaban asegurados. Al final, 91-77 y la afición soñando con el ascenso.

Gerard Encuentra se mostró muy contento por una victoria que, destacó, no fue tan fácil como pueda parecer. “Dar la enhorabuena a los chicos, porque son la clave de la victoria. Hemos hecho unos tres pimeros cuartos a un gran nivel defensivo, dejando a un muy buen equipo, lo quiero resaltar, en muy pocos puntos” y recordó que “ellos eran junto con nosotros la mejor defensa y hemos movido bien el balón, hemos corrido en situaciones de contraataque, anotado, jugando alegres.. Hemos sido superiores a ellos, hemos cogido una ventaja grande y en el último cuarto ellos lo han maquillado un poco. Una victoria que parece más fácil de lo que es, pero a la que yo le doy mucho valor”, insistió.

Destacó también el apoyo del público y cómo se refleja en la solidez en el Barris Nord. “Creo que últimamente estamos jugando a un nivel muy bueno defensivamente y aquí en casa nos estamos sintiendo muy fuertes, con nuestra gente. Hoy era un día que podía ser extraño, por la coincidencia de hora con el fútbol y la entrada ha sido impresionante. La gente ha estado muy metida desde el primer minuto y creo que en casa nos sentimos fuertes, defendemos nuestra casa como jabatos y contentos de que nos estén yendo bien las cosas y preparados para cuando no nos vayan tan bien”.Sobre el récord igualado de 22 victorias dijo que “¿Llegar a 26? Por posibilidad, se puede, pero está claro que es muy complicado tal como está el nivel de la Liga, todos se juegan cosas. Cada partido es muy complicado pero estamos contentos por igualar, a falta de cuatro jornadas, el récord del club y ojalá lo podamos superar”. Admitió que la salida a Melilla es uno de esos viajes “que menos me gustan, por lo largo y el desgaste que supone a todos los niveles”.