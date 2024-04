Exhibició amb rècord del Força Lleida

“Volem ACB!, volem ACB!” era el crit unànime amb què l’afició va acomiadar ahir al Barris Nord els jugadors de l’ICG Força Lleida, després d’assistir a una nova exhibició de l’equip de Gerard Encuentra, que es va imposar per 91-77 a l’Alacant, un altre equip de la zona alta de la classificació. Va ser un nou show time dels lleidatans plasmat en uns tres primers quarts excel·lents, cosa que els va portar a disposar al final d’aquest tercer període d’un avantatge de 30 punts, 80-50. A l’últim van aixecar el peu de l’accelerador, però la victòria ja estava encarrilada. Amb aquest triomf, l’ICG Força Lleida iguala el rècord històric de victòries en la fase regular, 22, les mateixes que les dos temporades anteriors, sempre amb Gerard Encuentra a la banqueta. I això a falta de quatre jornades per acabar la fase regular. Amb la d’ahir, l’equip encadena cinc victòries al Barris Nord, també cinc en la competició de Lliga, en la qual ha guanyat 10 dels últims 11 encontres que ha jugat.

El duel va començar bé per a l’ICG. Brito va culminar amb cistella el primer atac i Villar, després d’un robatori de pilota, va posar el 4-0 i ja en cap moment del xoc l’equip va deixar de manar en el marcador.Kostadinov va anotar la primera cistella per a l’Alacant, a la qual va respondre Krutwig en l’inici de la seua estel·lar actuació i un triple de Matulionis va començar a obrir la bretxa (9-4) a falta de 7.46 per acabar el període. Amb 13-6, una altra cistella d’un inspirat Brito va obligar el tècnic de l’Alacant a parar per primera vegada el xoc. No li va servir per tancar la ferida i Brito, amb un triple, va posar el 18-9 a 3.24. L’Alacant es va encomanar als triples de Davison i Harris –els seus millors anotadors–, però el primer quart es va tancar amb un 26-18 per als lleidatans.

El Força Lleida va mantenir el control del joc en un segon període que va començar amb cinc punts de Kuath, que en va aportar dos més des de la línia de tirs lliures, mentre que l’Alacant mantenia les distàncies amb els triples de Harris (34-26 a falta de 6.11). Varela, Krutwig i un triple de Lobo van disparar el marcador, que va arribar al 41-28 a 3.58, per portar el partit al descans amb 49-35.El tercer quart va ser el de la ratificació del domini lleidatà, sobre un Alacant que no trobava la manera de frenar el joc ofensiu d’un ICG Força Lleida al qual l’afició portava en safata. “Aixó és el Barris Nord!”, tronava la grada, mentre, amb un joc coral, la diferència no feia més que augmentar. Cinc punts consecutius de Cuéllar, amb cistella i triple, van tancar el tercer quart amb un brutal 80-50.La diferència la va ampliar Varela tot just iniciar-se l’últim període, 82-50, però a partir d’aquí l’Alacant va poder maquillar el marcador perquè els lleidatans van abaixar la intensitat, conscients que la victòria i el rècord estaven assegurats. Al final, 91-77 i l’afició somiant amb l’ascens.

“Sembla un triomf fàcil, però té molt valor”

Gerard Encuentra es va mostrar molt content per una victòria que, va destacar, no va ser tan fàcil com pugui semblar. “Donar l’enhorabona als nois, perquè són la clau de la victòria. Hem fet uns tres primers quarts a un gran nivell defensiu, deixant un molt bon equip, ho vull ressaltar, en molt pocs punts” i va recordar que “ells eren juntament amb nosaltres la millor defensa i hem mogut bé la pilota, hem corregut en situacions de contraatac, anotat, jugant alegres.. Hem estat superiors a ells, hem agafat un avantatge gran i a l’últim quart ells ho han maquillat una mica. Una victòria que sembla més fàcil del que és, però a la qual jo dono molt valor”, va insistir l’entrenador.

Va destacar també el suport del públic i com es reflecteix en la solidesa al Barris Nord. “Crec que últimament estem jugant a un nivell molt bo defensivament i aquí a casa ens estem sentint molt forts, amb la nostra gent. Avui era un dia que podia ser estrany, per la coincidència d’hora amb el futbol i l’entrada ha estat impressionant. La gent ha estat molt posada des del primer minut i crec que a casa ens sentim forts, defensem la nostra casa com braus i contents que ens estiguin anant bé les coses i preparats per quan no ens vagin tan bé”.

Sobre el rècord igualat de 22 victòries, va dir que “arribar a 26? Per possibilitat, es pot, però està clar que és molt complicat tal com està el nivell de la Lliga, tots s’hi juguen coses. Cada partit és molt complicat però estem contents per igualar, a falta de quatre jornades, el rècord del club i tant de bo el puguem superar”.Va admetre que la sortida a Melilla és un d’aquells viatges “que menys m’agraden, per la llargada i el desgast que suposa a tots els nivells”.