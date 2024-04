El Alpicat, preparado para celebrar un doble ascenso

“Estamos preparados para asumir un doble ascenso. Tenemos un gran equipo humano que se dedica a buscar los recursos necesarios y el objetivo es ese, que los dos equipos lo consigan”. Así, satisfecha y ocupada en el trabajo que se le viene encima, explicaba ayer la presidenta del HC Alpicat, Meri Mata, el momento histórico que vive este club del Segrià, con sus dos equipos, el masculino y el femenino, a las puertas de un ascenso a la máxima categoria del hockey estatal. El primero de ellos lidera con solvencia la OK Liga Plata y, después de dejar escapar el primer ‘match ball’ el pasado sábado, sigue dependiendo de sí mismo para conseguirlo. En cuanto al femenino, cuarto en la Nacional Catalana, tiene asegurado el play off, del que saldrá la única plaza de ascenso y en el que espera asegurar el factor pista.

El Femenino se impuso el domingo por 6-4 al Vilanova y tiene por delante cuatro partidos para asegurar el factor pista. Con el Bigues i Riells primero –al que visitarán el próximo fin de semana– a 6 puntos de distancia y con tres equipos filiales que no pueden subir porque ya tienen al primer equipo en la OK Liga –Palau de Plegamans, Mataró y Voltregà–, el objetivo es luchar por volver a la élite, categoría en la que ya compitieron la pasada temporada en un paso fugaz.En cuanto al equipo masculin, este fin de semana tiene el segundo ‘match ball’. Tiene que ganar el sábado en la pista del Espanyol y esperar que, el domingo, el Lloret no gane en Igualada. “Estamos tranquilos. Pudimos haberlo logrado el pasado fin de semana, pero no pasa nada”, explicaba ayer el técnico, Jordi Expósito. “El Lloret nos lo va a poner muy difícil, pero dependemos de nostros. Quedan tres partidos y tampoco tenemos que corregir nada por lo que pasó en Alcobendas (2-1), tenemos que seguir la línea que llevábamos hasta ahora”.La del sábado era la primera derrota de la temporada para el Alpicat, después de 18 partidos de Liga y dos de la Copa Princesa, competición de la que se proclamaron campeones. Para el equipo masculino sería su primer ascenso de la historia, después de haberse quedado a las puertas de la OK Liga en las últimas temporadas.