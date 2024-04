L'Alpicat, preparat per celebrar un doble ascens

“Estem preparats per assumir un doble ascens. Tenim un gran equip humà que es dedica a buscar els recursos necessaris i l’objectiu és aquest, que els dos equips ho aconsegueixin.” Així, satisfeta i ocupada en el treball que li cau al damunt, explicava ahir la presidenta de l’HC Alpicat, Meri Mata, el moment històric que viu aquest club del Segrià, amb els seus dos equips, el masculí i el femení, a les portes d’un ascens a la màxima categoria de l’hoquei estatal.

El primer lidera amb solvència l’OK Lliga Plata i, després de deixar escapar el primer match ball dissabte passat, continua depenent de si mateix per assolir-ho. Quant al femení, quart a la Nacional Catalana, té assegurat el play-off, del qual sortirà l’única plaça d’ascens i en què espera assegurar el factor pista.El femení es va imposar diumenge per 6-4 al Vilanova i té al davant quatre partits per assegurar el factor pista. Amb el Bigues i Riells primer –que visitaran el pròxim cap de setmana– a 6 punts de distància i amb tres equips filials que no poden pujar perquè ja tenen al primer equip a l’OK Lliga –Palau de Plegamans, Mataró i Voltregà–, l’objectiu és lluitar per tornar a l’elit, categoria en la qual ja van competir la passada temporada en un pas fugaç. Quant a l’equip masculí, aquest cap de setmana té el segon match ball. Ha de guanyar dissabte a la pista de l’Espanyol i esperar que, diumenge, el Lloret no guanyi a Igualada. “Estem tranquils. Podríem haver-ho aconseguit el cap de setmana passat, però no passa res”, explicava ahir el tècnic, Jordi Expósito. “El Lloret ens ho posarà molt difícil, però depenem de nosaltres. Queden tres partits i tampoc hem de corregir res pel que va passar a Alcobendas (2-1), hem de seguir la línia que portàvem fins ara”.La de dissabte era la primera derrota de la temporada per a l’Alpicat, després de divuit enfrontaments partits de Lliga i dos de la Copa Princesa, competició de la qual es van proclamar campions. Per a l’equip masculí seria el seu primer ascens de la història, després d’haver-se quedat a les portes de l’OK Lliga les últimes temporades.